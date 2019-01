U4-Station Pilgramgasse ab 4. Februar für ein Jahr gesperrt

Zahlreiche Buslinien im Umkreis bieten Anbindung an U-Bahn-Netz

Wien (OTS) - Bei der U4-Station Pilgramgasse treffen zwei Projekte aufeinander, die für die Zukunft des Wiener Öffi-Netzes von zentraler Bedeutung sind: Die Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 und die Modernisierung der U4. Diverse Vorarbeiten laufen bereits seit Oktober 2018. Jetzt starten jene Arbeiten, die unter laufendem Betrieb nicht möglich sind: Mit Ausnahme des denkmalgeschützten Otto-Wagner-Aufganges werden die komplette Station und beide Bahnsteige abgetragen und neu errichtet. Die U4-Station Pilgramgasse wird daher ab Montag 4. Februar 2019 bis 31. Jänner 2020 gesperrt. Die Züge der U4 durchfahren die Station in beide Richtungen ohne Halt.



Die Wiener Linien empfehlen auf die nächstgelegenen Stationen der U4 sowie die zahlreichen Buslinien (12A, 13A, 14A, 57A, 59A) in der unmittelbaren Umgebung auszuweichen. Die 650 Meter entfernte U4-Station Kettenbrückengasse sowie die rund 950 Meter entfernte Station Margaretengürtel sind regulär in Betrieb.



Die Buslinien 13A und 14A ermöglichen eine schnelle Anbindung an die U3 bei der Station Neubaugasse, die während der Sperre der U4-Station Pilgramgasse in einem noch dichteren Intervall unterwegs sein werden. Zudem wurde der 14A bereits auf Gelenkbusse mit höherer Fahrgastkapazität umgestellt, um zusätzlichen Platz zu bieten.



3. Februar: 5-stündige U4-Teilsperre zwischen Landstraße und Hütteldorf



Im Vorfeld ist im Zuge der U4-Modernisierung am Sonntag, den 3. Februar von 19:30 Uhr bis Betriebsschluss, zwischen Landstraße und Hütteldorf kein Betrieb möglich. Während dieser rund fünf Stunden andauernden Unterbrechung steht den Fahrgästen in diesem Bereich der Ersatzbus U4E zur Verfügung. Grund für die Sperre sind finale Arbeiten an den neuen Stellwerken Karlsplatz, Meidling Hauptstraße und Hütteldorf.



Mit Betriebsbeginn am Montag, den 4. Februar, ist die U4 wieder auf der ganzen Strecke unterwegs, wobei sie die Station Pilgramgasse ab dann in beide Fahrtichtungen durchfahren wird.



