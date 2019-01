Die Kleine Zeitung freut sich über 30.000 Digital-Abonnenten

Die Kleine Zeitung setzt ihren digitalen Wachstumskurs fort und überzeugt eine kontinuierlich wachsende Anzahl von Abonnenten mit den Vorteilen ihres Digitalangebots.

Das Digital-Angebot der Kleinen Zeitung richtet sich an eine Zielgruppe, die sich bewusst für digitalen Qualitätsjournalismus entscheidet und die Crossmedialität der Kleinen Zeitung schätzt. Thomas Spann, Geschäftsführung Kleine Zeitung

Graz (OTS) - „Das Digital-Angebot der Kleinen Zeitung richtet sich an eine Zielgruppe, die sich bewusst für digitalen Qualitätsjournalismus entscheidet und die Crossmedialität der Kleinen Zeitung schätzt.“ , kommentiert Thomas Spann, Geschäftsführung Kleine Zeitung.

Kleine Zeitung Digital-Abonnenten können flexibel entscheiden, ob Sie am Smartphone, Tablet oder PC das Kleine Zeitung-Angebot nutzen möchten – eines der Endgeräte ist meist in Reichweite. Das Digital-Abo kann auf bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig genutzt werden, d.h. mit fünf Freunden oder Familienmitgliedern geteilt werden und beinhaltet uneingeschränkten Zugriff auf Kleine Zeitung Plus, das E-Paper und die Smartphone App:

Kleine Zeitung Plus: exklusive Inhalte für Digital-Abonnenten aus der regionalen Berichterstattung und vertiefenden überregionalen Beiträgen auf kleinezeitung.at wie Analysen, Kommentare, Korrespondenten-Berichte, Infografiken, Live-Berichterstattung, Kleine.TV u.v.m.

E-Paper: die digitale Version der Kleine Zeitung Printausgabe mit vielen zusätzlichen Funktionen als E-Paper App mit Zugriff auf alle Regionalausgaben der Kleinen Zeitung bereits ab 23:30 Uhr des Vorabends.

Smartphone App: der schnellste und direkteste Draht zur Redaktion der Kleinen Zeitung. Alle News aus der Region und der Welt für unterwegs und zwischendurch inkl. personalisierbarer Nachrichten-Startseite.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andrea Rachbauer, Leitung Marketing Kleine Zeitung

+43 316 / 875 3100 bzw. +43 664 856 3304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at