DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Die neue Komödie von Bora Dagtekin kommt am 31. Oktober 2019 ins Kino

München (ots) - Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft? In seinem neuen Kinofilm DAS PERFEKTE GEHEIMNIS zeigt Bora Dagtekin, dass gute Freunde wenig voneinander wissen, ihre Mobiltelefone dafür umso mehr. Autor und Regisseur Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömann lassen in DAS PERFEKTE GEHEIMNIS einen Abend unter Freunden eskalieren und bringen dafür ein einmaliges Star-Ensemble an einen Tisch: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring spielen die Hauptrollen in der Komödie, die am 31. Oktober in die deutschen Kinos kommt.

Inhalt:

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich? Bei einem Abendessen wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was ankommt, wird geteilt, Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem großen Durcheinander aus - voller Überraschungen, Wendungen und Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr delikate Geheimnisse, als man am Anfang des Abends annehmen konnte.

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS wird derzeit in München gedreht. Die Komödie ist eine Constantin Film Produktion und wurde vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Executive Producer ist Martin Moszkowicz.

Darsteller: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz,

Jella Haase, Frederick Lau, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möhring

Szenenbild: Christian M. Goldbeck

Director of Photography: Moritz Anton

Kostümbild: Regina Tiedeken

Maskenbild: Kitty Kratschke

Casting: Daniela Tolkien

Requisite: Tobias Zeislmeier

Producerin: Nicole Springstubbe Executive

Producer: Martin Moszkowicz

Produzentin: Lena Schömann Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:



AIM - Creative Strategies & Visions

(TV, Print, Radio)

Julia Bartelt & Bogna Kazur

Tel.: 030 / 61 20 30 -30 / -55

Email: julia.bartelt @ aim-pr.de, bogna.kazur @ aim-pr.de



PURE Online - Digitale Kommunikation

(Online)

Verena Schönhofen

Tel.: 030 / 28 44 509 12

Email: verena.schoenhofen @ pureonline.de