VP-Aichinger/Schwarz: Schließung des Dianabades muss abgewendet werden

Stadt Wien soll traditionsreiches Hallenbad weiterführen

Wien (OTS) - Einem Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ zufolge soll im kommenden Jahr das altehrwürdige Dianabad im zweiten Wiener Gemeindebezirk für immer seine Pforten schließen. Hintergrund dieser Entwicklung ist das Auslaufen einer zwanzig jährigen Betriebsverpflichtung durch eine private Gesellschaft, welche infolge der Modernisierung der Badeanstalt im Jahr 2000 vereinbart wurde.

ÖVP-Leopoldstadt Bezirksparteiobfrau Gemeinderätin Sabine Schwarz und Sportsprecher Gemeinderat Fritz Aichinger bedauern das drohende Ende des Dianabades und sehen nun die Stadt Wien gefordert: „Vor mehr als 200 Jahren wurde das Dianabad erstmalig eröffnet. Es stellt also eine ganz wesentliche und altehrwürdige Institution in der Leopoldstadt dar, die nach wie vor von vielen Familien und Kindern im Bezirk und darüber hinaus für ihre Freizeitgestaltung genutzt wird“, so Schwarz. „Die Situation des Schwimmsports in Wien ist schon jetzt katastrophal, die Schließung des Dianabades würde diese nur noch weiter verschlechtern“, ergänzt Aichinger, der im Zuge einer Weiterführung des Dianabades auch die Adaptierung der Einrichtung für den professionellen Schwimmsport anregt. „Die Stadt Wien muss jedenfalls dafür Sorge tragen, dass das beliebte Familienbad über 2020 hinaus weitergeführt wird“, so die Gemeinderäte abschließend.

