21. Radiopreis der Erwachsenenbildung: Drei Produktionen der Freien Radios ausgezeichnet

In den Kategorien „Kultur“, „Bildung/Wissenschaft und „Experimentelle Produktion“ konnten Produktionen der Freien Radios die 16 köpfige Jury überzeugen

Von 159 eingereichten Produktionen konnten sich nur 18 für die Preisverleihung nominieren. Vier davon waren von Freien Radios und drei Produktionen wurden letztendlich ausgezeichnet. Das unterstreicht einmal mehr die stetig hohe journalistische Qualität im dritten Mediensektor. Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios Österreich

Wien (OTS) - Am Mittwochabend wurde zum 21. Mal die „Radiopreise der Erwachsenenbildung“ vergeben. Eine aus 16 Personen bestehende Jury – zehn Erwachsenenbildner/innen und Erwachsenenbildner sowie fünf Journalist/innen – hatte aus 18 für die Preisvergabe nominierten Produktionen zu wählen und dabei stellten auch dieses Jahr wieder die Freien Radios Österreich ihre Qualität unter Beweis. Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios Österreich: „Von 159 eingereichten Produktionen konnten sich nur 18 für die Preisverleihung nominieren. Vier davon waren von Freien Radios und drei Produktionen wurden letztendlich ausgezeichnet. Das unterstreicht einmal mehr die stetig hohe journalistische Qualität im dritten Mediensektor.“

Die Gewinner

In der Kategorie Kultur gewann der Beitrag „Die vergessenen Bergwerke Höttings“ von Roberta Hofer vom Freies Radio Innsbruck – FREIRAD. Die Produktion „Mir lebn ejbig“ von Julia Hofbauer aus der Sendereihe Radiostimme von ORANGE 94.0, Das Freie Radio in Wien setzte sich in der Kategorie „Bildung/Wissenschaft“ durch. Und in der Kategorie „Interaktive und experimentelle Produktionen“ ging der 21. Radiopreis der Erwachsenenbildung an den Beitrag „Fake News“, der von Schülern der 7. Klasse PG Borromäum, Katharina Scharinger (Lehrerin) und Carla Stenitzer (Radiofabrik), der für die Radiofabrik – Freier Rundfunk Salzburg, produziert wurde. Markus Schennach, Geschäftsführer von FREIRAD – Freies Radio Innsbruck: „Dass eine Produktion wie „Die vergessenen Bergwerke Höttings“ von Roberta Hofer im Rahmen der Lehrredaktion von FREIRAD entstand und nun auch ausgezeichnet wurde, zeigt, dass die Qualität der Medienausbildung gerade in den Freien Radios Österreich eine hohe Qualität aufweist.“

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 1242976

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at