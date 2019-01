NEOS Wien/Leopoldstadt: Das Dianabad muss bleiben!

Markus Ornig: „Wir brauchen mehr Sportstätten für die Wienerinnen und Wiener!“

Wien (OTS) - „Das Dianabad steht vor dem Aus – wie die Tageszeitung Der Standard heute berichtet, will die Stadt Wien nichts gegen die Schließung unternehmen. Die erste Eröffnung des Dianabads fand vor über 200 Jahren statt – es ist bis heute als wichtige Institution in den Herzen der Leopoldstädter Bevölkerung verankert und stellt für sie ein wichtiges Erholungs- und Freizeitangebot dar“, erklärt NEOS Leopoldstadt Bezirksrat Christian Moritz. „In der Leopoldstadt gibt es bis jetzt kein einziges öffentliches Schwimmbad, obwohl der Bezirk ständig weiter wächst. Wir NEOS treten deshalb seit geraumer Zeit dafür ein, dass es im zweiten Bezirk wieder ein öffentliches Hallenbad mit einem Sportbecken für Schwimmer gibt. Das Dianabad läge hierfür auf der Hand. Die Stadt Wien soll das Bad wieder übernehmen und als städtisches Hallenbad mit moderaten Eintrittspreisen weiterführen. Aufgrund der bestehenden Infrastruktur käme ein Umbau wesentlich kostengünstiger als ein kompletter Neubau“, so Christian Moritz.

„Die Leopoldstadt soll Sportbezirk Nr. 1 werden“, fordert auch NEOS Wien Sportsprecher Markus Ornig. „Mit dem Stadionbad, dem Ernst-Happel Stadion, dem Rapid Trainingszentrum und dem Naherholungsgebiet Prater mit seinen Sportstätten ist eine gute Basis vorhanden. Wenn 2020 die Betriebsführungspflicht des privaten Dianabads zu Ende geht, steht ein möglicher Umbau zu einem Bürogebäude im Raum. So soll es nicht enden – denn was wir vielmehr brauchen, sind gut nutzbare Sportstätten für die Wienerinnen und Wiener!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 42

Elisabeth.Pichler @ neos.eu