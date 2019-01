Kunst Haus Wien: Neue Ausstellung „Lina Selander. Shadow Optics“

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 24. Jänner bis 10. März 2019 die Ausstellung „Lina Selander. Shadow Optics“. Die Arbeiten der schwedischen Künstlerin handeln von Bildern als Erinnerungen, als Eindrücke und Darstellungen – und sie bearbeiten drängende ökologische Fragestellungen unserer Zeit.

Collage verschiedener Bedeutungsebenen

Die Ausstellung nimmt ihren Ausgangspunkt in der Beziehung zwischen Strahlung und Film, der die Künstlerin in filmischen Arbeiten und Objekten sowohl historisch als auch fiktional nachgeht. Mit einer unverwechselbaren Bildsprache der Künstlerin verbindet und hinterfragt „Shadow Optics“ die Gegensätzlichkeit zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.

„Shadow Optics“ ist eine Weiterentwicklung der Arbeit „Excavation of the image — Imprint, shadow, spectre, thought“, mit der Lina Selander 2015 den Schwedischen Pavillon der Venedig Biennale bespielte. Överföringsdiagramm nr 2 [Diagram of Transfer No. 2] (2018-2019) ist ein experimenteller 16 mm Film, der auf HD-Video übertragen wird und Material aus dem Schönbrunner Zoo und dem AKW Zwentendorf enthält, das im Herbst 2018 aufgenommen wurde.

Die Installation in der Garage des Kunst Haus Wien ist eine Collage verschiedener Bedeutungsebenen. Selander ermöglicht unterschiedliche Lesarten von Fakten und Fiktion und hinterfragt somit auch ganz allgemein die Rezeption von Geschichte und Gegenwart.

Buch zur Ausstellung beleuchtet Ansätze des Projekts

Anlässlich der Ausstellung erscheint ein Buch, das in Essays von Elke Krasny, Björn Norberg und Başak Şenova sowie einem ausführlichen Interview mit Lina Selander die ideologischen, politischen, ökologischen, ästhetischen und methodischen Ansätze des Projekts beleuchtet.

