Josef Lentsch startet Institut für politische Innovation in Deutschland

Ex-Chef des NEOS Lab will neue Formen von Politik vermitteln

Wien (OTS) - Wien, 23. Jänner 2019 – Josef Lentsch, Mitgründer von NEOS und zuletzt Direktor des NEOS Lab, baut ab sofort als Geschäftsführender Gesellschafter die deutsche Niederlassung des Innovation in Politics Institute auf.



Lentsch verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der politischen Innovation. Im Jahr 2012 war er einer der Mitgründer von NEOS, ab 2014 Gründungsdirektor der Parteiakademie, dem NEOS Lab. Zuvor war Lentsch Director International bei der Royal Society of Arts in London sowie Mitgründer und Managing Partner von UNIPORT, Österreichs größtem Karriereservice für Studenten und Absolventen. Im Jahr 2018 veröffentlichte Springer sein Buch „Political Entrepreneurship". Lentsch studierte Psychologie an der Universität Wien und Public Administration an der Harvard University.



Das 2016 in Wien gegründete Innovation in Politics Institute ist eine europaweite Serviceorganisation zur Weiterentwicklung von politischer Arbeit. Das Institut identifiziert die erfolgreichsten politischen Projekte in Europa und bereitet dieses Know-how länder- und parteiübergreifend auf – von Standortpolitik über Digitalisierung bis zu Mobilität.



Weiters hat das Institut die europaweiten „Innovation in Politics Awards” ins Leben gerufen, mit denen jährlich Politikerinnen und Politiker für beispielgebende politische Projekte ausgezeichnet werden.



„Unsere Leistungen werden mittlerweile von Politikerinnen und Politikern in zahlreichen Ländern nachgefragt. Die Gründung eines eigenen Standorts in Deutschland ist daher ein logischer Schritt. Mit Josef Lentsch haben wir den idealen Partner gefunden, weil er Politik liebt und gleichzeitig ein Unternehmer ist”, so Edward Strasser, Mitgründer des Instituts.



“Ich freue mich, mit der Gründung des Innovation in Politics Institute in Deutschland meinen Weg als politischer Unternehmer weiter zu gehen. Die Innovation von Politik und Demokratie ist meine Leidenschaft, gemeinsam wollen wir hier in Deutschland und ganz Europa einen Beitrag leisten”, so Josef Lentsch.



Mehr Informationen über das Innovation in Politics Institute: www.innovationinpolitics.eu













Rückfragen & Kontakt:

Anjuli Patel

The Innovation in Politics Institute

Tel: +43 (1) 505 26 25 - 90

ap @ innovationinpolitics.eu