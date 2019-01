Hainan Airlines startet ab 22. Februar Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Tel Aviv

Peking (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines plant ab 22. Februar eine Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen (China) und Tel Aviv (Israel) zu starten. Die Strecke wird von einer Boeing 787-9 Dreamliner mit zwei Hin- und Rückflügen pro Woche, montags und freitags, bedient. Die Flüge starten vom Internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an um 1:35 Uhr Peking-Zeit (BJT) und erreichen den Internationalen Flughafen Tel Aviv Ben Gurion um 7:35 Uhr Israel Standard Time (IST). Der Rückflug geht um 12:10 Uhr IST von Tel Aviv ab und kommt am nächsten Tag um 5:00 Uhr BJT in Shenzhen an.

Shenzhen ist einer der ersten Orte, an dem die Wirtschaftsreform Chinas, jetzt im vierzigsten Jahr, eingeleitet wurde. Als eines der drei großen Technologie- und Finanzzentren Chinas hat der Luftverkehrsmarkt der Stadt ein enormes Potenzial. In den letzten Jahren hat Hainan Airlines über zehn interkontinentale Langstreckenstreckenverbindungen von Shenzhen aus gestartet, unter anderem mit Verbindungen nach und von Brüssel, Madrid, Paris und Vancouver.

Strecke Flug-Nr. Abflugzeit Ankunftszeit Flugplan Flugzeug

Shenzhen-Tel Aviv HU743 1:35 Uhr 7:35 Uhr Montag/Freitag B787-9

Tel Aviv-Shenzhen HU744 12:10 Uhr 5:00 Uhr +1 Montag/Freitag B787-9

Flugplan Shenzhen-Tel Aviv von Hainan Airlines (Alle Zeiten sind in Ortszeit angegeben)

