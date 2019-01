Radiotest 2018_4: Regionaler Marktführer Radio Niederösterreich legt zu

Montag bis Freitag täglich 516.000 Hörerinnen und Hörer – ORF NÖ-Landesdirektor Gollinger: „Kompetenz und behutsame Weiterentwicklung“

St. Pölten (OTS) - Zuwächse in den Marktanteilen und eine stabile Tagesreichweite:

Der aktuelle Radiotest 2018_4 (Jänner bis Dezember 2018) zeigt für Radio Niederösterreich ein erfreuliches Ergebnis.

Im Beobachtungszeitraum stiegen – wie schon im Jahr davor – die Marktanteile um plus ein Prozent in der Gesamtbevölkerung und (Montag bis Freitag) um plus zwei Prozent in der Hauptzielgruppe der über 35jährigen: Über die gesamte Woche entfallen nun 28 von 100 in Niederösterreich gehörte Radio-Minuten auf das Programm von Radio NÖ, bei den über 35jährigen sind es 34.

Besonders erfreulich: Die deutlichen Zuwächse bei den 14- bis 49jährigen: Montag bis Freitag konnte der Marktanteil von neun auf zwölf, von Montag bis Sonntag sogar auf 14 Prozent gesteigert werden.

Insgesamt hören unter der Woche im Verbreitungsgebiet täglich 516.000 Menschen das Programm (um 7.000 mehr als vor einem Jahr), in Niederösterreich sind es 375.000.

*Hauptzielgruppe 35plus:

Weiterhin klare regionale Nummer 1 im Land

Besonders stark punktet Radio Niederösterreich nach dem aktuellem Radiotest in seiner Hauptzielgruppe: Bei den über 35jährigen konnte der Marktanteil zum Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 34 % gesteigert werden (Montag bis Freitag). Er liegt damit fast fünf Mal höher als der des erfolgreichsten privaten Inlandsenders.

*Landesdirektor Gollinger:

„Behutsame Weiterentwicklung des Angebots wirkt“

„Es sind kleine, gezielte und behutsame Adaptionen, mit denen wir das Programm weiterentwickeln. Sie sind auf unser Publikum abgestimmt und tragen daher ganz wesentlich zum Erfolg von Radio NÖ bei“, sagt ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger in diesem Zusammenhang:

„Moderationen und Beiträge, die spannende Geschichten noch präziser erzählen; Sendungen, die die Hörer/innen flott und unaufgeregt unterhalten; neue Musiktitel, die für eine fröhliche und beschwingte Stimmung sorgen.“ Nicht zuletzt wurde auch das Abendprogramm zwischen 20 und 22 Uhr neu zusammengestellt – „mit sehr positiver Resonanz, wie Anrufe und Mails unseres Publikums zeigen“.

Dazu kommen weiterhin die fundierten Nachrichten aus allen Landesteilen, Service-Beiträge und praktische Tipps, die eine äußerst angenehme Programm-Mischung präsentieren. Norbert Gollinger: „Unser Publikum schätzt dieses verlässliche öffentlich-rechtliche Angebot und unsere Regionalkompetenz – dafür bedanken wir uns sehr herzlich!“

*Erfolg für gesamte ORF-Radioflotte in Niederösterreich

Wie Radio Niederösterreich haben auch die anderen ORF-Radios in Niederösterreich ihre Position ausgebaut; von 100 gehörten Radio-Minuten entfallen nun insgesamt 79 (nach 76 von Mo-Fr bzw. 77 von Mo-So) auf die Programme der ORF-Senderfamilie. Das ist mehr als dreimal so viel wie alle Kommerzsender zusammen erreichen.

Bei den über 35jährigen erreichen alle ORF-Radios in Niederösterreich sogar einen Marktanteil von 82% - der ist damit mehr als viermal größer als der aller Kommerzsender zusammen.

