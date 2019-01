Radiotest – Radio Arabella surft auf der Erfolgswelle

Radio Arabella ist Lieblingssender für Wien und Niederösterreich

Neue Programmleitung mit neuen Promotions und Projekten

Radio Arabella auf innovativen Verbreitungsplattformen

Weiterhin auf der Erfolgswelle surft Radio Arabella: Der aktuelle Radiotest (GfK Austria, Ankordata) bestätigt den erfolgreichen Kurs des Privatradios im heftig umkämpften ost-österreichischen Radiomarkt. Mit einem Marktanteil von 8% (7% im Vergleichszeitraum), kann sich Radio Arabella am Wiener Privatradiomarkt erneut an die Spitze des Gesamtmarktes (10+, Montag bis Sonntag) setzen und bei Marktanteil und Tagesreichweite seine Position als Lieblingssender Nummer 1 weiter ausbauen.

Auch in Niederösterreich konnte Radio Arabella seine Marktanteile von 3% auf 4% (10+, Montag bis Sonntag) ausbauen und die Tagesreichweite von 4,4% auf 5,1% (10+, Montag bis Sonntag) steigern. In der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen verzeichnet Radio Arabella in Wien und Niederösterreich einen starken Zuwachs von 6% auf 7%. Der Marktanteil in Wien, Niederösterreich steigt von 3% auf 4% bei ebenso steigenden Tagesreichweiten.

Für frischen Wind bei Radio Arabella sorgt auch die neue Programmleitung. Mit September 2018 übernahm Eva Maria Rauber-Cattarozzi die Verantwortung für das Programm bei Radio Arabella. Erklärtes Ziel ist es, Radio Arabella mit einer Reihe von Maßnahmen moderner zu machen: „Radio lebt von Veränderung, alles ist im Fluss. Wir nehmen aktuelle Trends in der Radiogestaltung auf und entwickeln sie weiter“, so die Programmchefin und erklärt weiter: „Für echte Abwechslung sorgen neue Formate und erfolgreiche Promotions, die sich schon nach kurzer Zeit größter Beliebtheit bei den Radio Arabella Hörerinnen und Hörern erfreuen. Radio Arabella ist DER Tagesbegleiter für Wien und Niederösterreich – ob in der Arbeit, im Auto oder zu Hause im Wohnzimmer.“

Radio Arabella Geschäftsführer Wolfgang Struber zeigt sich glücklich: „Das Radio Arabella Team steht für Leidenschaft und Erfolg, für ein unverwechselbares Radioprogramm und für Dynamik und Weiterentwicklung. Unser klares Ziel ist es, die Hörerinnen und Hörer sowie de Werbemarkt mit neuen, innovativen Radioangeboten auf allen Plattformen zu begeistern. Mit Sendestart April 2018 ging Radio Arabella auf der DAB+ Plattform MUX II On-Air, im Mai 2019 wird Radio Arabella ein weiteres Programmangebot auf der DAB+ Plattform MUX I anbieten, mit einem neuen österreichweiten, innovativen Radioprogramm aus der Radio Arabella Sendefamilie – man darf jetzt schon gespannt sein. Begleitet werden alle Radio Arabella-Programmangebote auf den Plattformen von Sprachassistenten (derzeit neu Amazon Alexa), im Internet und auch mit der neuen Radio Arabella App. Auch weiterhin heißt es für Radio Arabella im Zeitalter der Medienkonvergenz die Zukunftschancen des Hörfunks auf neuen, eigenen Plattformen wahrzunehmen und umzusetzen.“

Quelle: GfK Austria GmbH, Radiotest 2018_4 (2018)

Der Privatradiosender Radio Arabella sendet seit 14. Dezember 2001 in Wien auf der Frequenz von UKW 92,9 MHz und in Niederösterreich auf weiteren Stützfrequenzen. Der Firmensitz und die Sendestudios befinden sich am Universitätscampus im 9. Wiener Gemeindebezirk. Senderstandort ist der Wiener Donauturm. Die Radio Arabella GmbH betreibt weitere Sendestandorte in Oberösterreich. Das Arabella-Format ist ein unverwechselbares Musikprogramm gepaart mit Nachrichten aus Wien, Österreich und der Welt sowie Infotainment-Elementen zum Mitreden. Die Eigentümer des Senders sind die Russmedia Holding GmbH, die Teletel Verlagsgesellschaft mbH, die Keller Medien GmbH, die DBV Beteiligungs GmbH sowie ein privater Eigentümer. Weitere Informationen: www.arabella.at

