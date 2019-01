Christian Hursky (SPÖ) ad Gudenus: Nicht sudern, in die Gänge kommen!

Innenminister Kickl soll die Wiener Polizei in verantwortungsvolle Hände legen, wenn er überfordert ist.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Situation bei der Wiener Polizei ist alles andere als zufriedenstellend. "Desolate Wachzimmer, Personalmangel und Überstundenkürzungen zeigen klar, Sie können es einfach nicht. Es ist daher ein konstruktiver Vorschlag des Wiener Bürgermeisters, die Polizei in Wiener Hände zu legen", so SPÖ-Gemeinderat und Sicherheitssprecher Christian Hursky in Richtung Gudenus/FPÖ.

"Kommen sie endlich in die Gänge und versuchen Sie zumindest die Wiener Polizei zu unterstützen. Die Polizistinnen und Polizisten haben es mehr als verdient. Mehr Polizei auf der einen Seite zu predigen und auf der anderen Seite nur Planstellen, also leere Schreibtische zu schaffen, ist unglaubwürdig. Die Sicherheit in Wien bei jeder Gelegenheit schlecht zu reden und dabei mit der Wiener Polizei unter FPÖ-Innenminister Kickl die volle Verantwortung zu leugnen, ist schändlich", so Hursky. "Nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung wahr und sorgen Sie für 1.000 Polizistinnen und Polizisten mehr in Wien. Oder beknien Sie den Innenminister die Wiener Polizei endlich in verantwortungsvolle Hände zu legen."



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at