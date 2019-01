Marlene Auer wird neue Chefredakteurin des KURIER Freizeit-Magazins

Mit Marlene Auer hält erstmals eine Frau Einzug in die Chefredaktion der KURIER Freizeit.

Wien (OTS) - Für diese Aufgabe bringt sie zwölf Jahre Erfahrung in Journalismus, Medienmanagement und Kommunikation mit: Die versierte Journalistin war bereits in den vergangenen sieben Jahren bei verschiedenen branchenführenden Magazinen in Österreich als Chefredakteurin tätig.

Zuletzt war die 31-Jährige Chefredakteurin und Herausgeberin beim führenden Branchenmedium HORIZONT Österreich, seit 2015 verantwortete sie dort die Wochenzeitung, die Magazine "update" und "bestseller" und Veranstaltungen wie "Die Österreichischen Medientage". Unmittelbar zuvor war sie mehr als drei Jahre lang Chefredakteurin von FALSTAFF Österreich, Deutschland und Schweiz, befasste sich in dieser Rolle neben der Leitung der Magazine auch mit der Entwicklung neuer redaktioneller Produkte. Ihre Karriere startete die gebürtige Grazerin 2006 als Redakteurin bei der Wochenzeitung "Der neue Grazer", es folgten Stationen wie die Tageszeitung "Heute" in Wien, der Bohmann Verlag und die Stadt Wien. Berufsbegleitend studierte Auer "Qualitätsjournalismus" an der Donau Universität Krems.

KURIER Freizeit – 30 Jahre Erfolgsgeschichte

Die KURIER Freizeit ist mit einer Reichweite von 6,2 Prozent und wöchentlich 462.000 Leserinnen und Lesern (MA 2017/2018) das erfolgreichste heimische Tageszeitungs-Supplement. Das samstäglich erscheinende Lifestyle-Magazin erreicht mit aktuellen Sonderthemen, Reportagen und Kolumnen sowie Kulinarik- und Reisetipps eine attraktive, kaufkräftige Zielgruppe.

„Die KURIER Freizeit feiert heuer 30-jähriges Jubiläum und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Dank spannender Themen und Qualitätsjournalismus hat sich das Magazin in diesem Zeitraum als eines der führenden Lifestyle-Magazine Österreichs positioniert.“

KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon: „Die Freizeit ist ein schimmernder Diamant in der Beilagen-Landschaft – einzigartig, wertvoll, unterhaltsam. Wir wollen das Niveau nicht nur halten, sondern noch weiter ausbauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marlene Auer.“

„Ich bin glücklich, dass wir mit Marlene Auer eine Frau für die Spitze der KURIER Freizeit gewinnen konnten, die mit ihren journalistischen Erfahrungen und ihrem Lebenslauf die idealen Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringt.“, betont Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhaus.

"Die Chefredaktion der renommierten KURIER Freizeit inne zu haben, ist für mich eine große Ehre und Herausforderung. Das Magazin ist wichtiger Bestandteil des KURIER-Wochenendportfolios. Es in Print aber auch im digitalen Bereich weiterzuentwickeln und mit innovativen Themensetzungen eine noch größere Leserschaft anzusprechen, wird überaus spannend sein", so Marlene Auer.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER Chefredaktion

Dr. Martina Salomon

05 9030 22605

chefredaktion @ kurier.at