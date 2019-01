Pressemeldung zur ORF Sendung Thema vom 21.01.2019

Wien (OTS) - Als ältester aktiver Verein seiner Art in Österreich setzt sich die IGSL Hospizbewegung e.V. seit drei Jahrzehnten für eine würdevolle und selbstbestimmte Lebensgestaltung unabhängig von Alter und Gesundheitszustand ein. Unsere Autonomie sowie unsere Offenheit in gesellschaftlicher, kultureller und konfessioneller Hinsicht ermöglichen es uns, auf diverseste Bedürfnisse in unserem Wirkungsbereich individuell und vorurteilsfrei einzugehen.

Bezugnehmend auf die am 21.01.2019 ausgestrahlte ORF-Sendung "Thema" , mit dem Beitrag der 24 Stundenbetreuung, möchten wir festhalten, dass die gezeigten Inhalte nicht der gängigen Praxis entsprechen und der Großteil der in Österreich tätigen Vereine und Agenturen einen respektvollen und transparenten Umgang mit den Betreuungspersonen pflegt.

Die IGSL sucht nur erfahrene und gut deutsch sprechende 24 Stunden Betreuungspersonen, da wir sehr großen Wert auf eine qualitativ hochwertige und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Klienten legen, im Idealfall bis zum Lebensende.

Grundsätzlich wird das Betreuungshonorar für die Betreuungsperson immer in Absprache mit dem Klienten, der Betreuungsperson selbst und der fachlichen Expertise der IGSL durch diplomiertes Fachpersonal festgelegt.

Das vereinbarte Betreuungshonorar versteht sich als Nettobetrag. Zusätzlich erhalten die Betreuungspersonen den Betrag der monatlichen SVA-Leistung und der Fahrtkosten. Diese Honorierung wird immer zu Ende der Betreuungsleistung (Turnus) auf das Bankkonto der BP überwiesen.

Wir, die IGSL-Hospizbewegung möchten mit dieser Klarstellung dazu beitragen, dass Menschen sich zu jeder Zeit an eine Vermittlungsagentur wie die IGSL wenden können und die Sicherheit bekommen, gut und qualitativ hochwertig betreut werden.



Rückfragen & Kontakt:

IGSL Hospizbewegung

Peter Kreuter, Vorstandsvorsitzender der IGSL-Hospizbewegung e.V.

Tel.: +43 1 9691166

office @ igsl.at

www.igsl.at