Thomas Spitzer, Maria Rauch-Kallat, Georg Psota und Lars Müller-Marienburg am 24. Jänner zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 24. Jänner 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 Thomas Spitzer, Karikaturist und Gründungsmitglied der EAV, Unternehmensberaterin und Expolitikerin Maria Rauch-Kallat, Psychiater Georg Psota und Niederösterreichs Superintendent Lars Müller-Marienburg zu Gast bei Barbara Stöckl.

„Ich freue mich sehr auf das, was kommt! Auf mehr Zeit für die Familie, für das Leben und um die Werteskala neu auszurichten“, spricht EAV-Gründungsmitglied Thomas Spitzer ganz ohne Wehmut über die bevorstehende Abschiedstournee. Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne steht der Karikaturist, dessen Werk derzeit im Karikaturmuseum Krems gezeigt wird, nun vor neuen Herausforderungen:

Er wird im Frühling mit Mitte 60 zum zweiten Mal Vater.

Die ehemalige Frauenministerin Maria Rauch-Kallat hält als Unternehmensberaterin Feminismus-Workshops für Unternehmen, um Männern den korrekten Umgang mit Frauen beizubringen. Was erlebt die Wirtstochter und ausgebildete Hauptschullehrerin dabei und wie blickt sie auf ihren 70. Geburtstag, den sie am 31. Jänner feiert?

Auch Lars Müller-Marienburg ist es gewohnt, sich gegen Widerstände zu behaupten. Der evangelische Superintendent von Niederösterreich bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und stößt dabei nicht überall auf Verständnis. Wie möchte er die evangelische Kirche der Zukunft gestalten, und wird er als evangelischer Pfarrer bald selbst homosexuelle Paare trauen können?

Psychiater Georg Psota beschäftigt sich in seinem aktuellen Buch „Angst“ mit einem der mächtigsten menschlichen Gefühle. In „Stöckl.“ spricht er darüber, wie man die eigenen Ängste erkennen, überwinden und sich sogar zunutze machen kann.

