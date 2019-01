5. GOOD-BALL: Die gute Alternative zum Akademikerball feiert 10 Jahre Verein Goodball

Wien (OTS) - Unter dem Motto TANZEN FÜR KOHLE findet am 25. Jänner 2019 der 5. GOOD-BALL als die gute Alternative zum Akademikerball statt. Der Reinerlös geht an das Wiener Integrationshaus und den Verein Miteinander Lernen. Goodball-Gründerin Mary Broadcast: „Wir setzen uns als Verein seit zehn Jahren für ein friedliches und respektvolles Miteinander in Österreich ein und haben in dieser Zeit mehr als 50 Projekte und Vereine mit über 80.000 Euro unterstützt. Auch der 5. GOOD-BALL steht in dieser Tradition und feiert das Engagement für Integration und Frieden, wo andere Hass und Hetze regieren lassen.“

Live ab 22.00 Uhr: Mary Broadcast, Stephan Stanzel (A Life A Song A Cigarette), Neuschnee, Blockflötengewitter, Erika (Hamburg), DJ Flow the Slow (Susiklub) und Herb Piper (Schönbrunner Perlen).



5. GOOD-BALL

Datum: 25.01.2019, 21:30 Uhr

Ort: Fluc, (oben)

Praterstern 5, 1020 Wien, Österreich

