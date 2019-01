5.000 Fans feiern mit DJ ÖTZI auf der Schlossalm

Der Berg ruft, DJ ÖTZI kam – und mehr als fünftausend Fans feierten mit dem Superstar drei Stunden lang bei strahlendem Sonnenschein Party

Gastein (OTS) - Der Berg ruft, DJ ÖTZI kam – und mehr als fünftausend Fans feierten mit dem Superstar drei Stunden lang bei strahlendem Sonnenschein Party und einen Skinachmittag, von dem man gewöhnlich nur träumen konnte. Im Rahmen seiner „Gipfeltour“ machte der gebürtige Tiroler am Sonntag in seiner Wahlheimat Salzburg Station. In Gastein ließ er Schnee und Eis schmelzen und die tausenden Zuschauer zu heißen Rhythmen abtanzen. Nach der fulminanten Auftaktveranstaltung in Kirchberg bei Kitzbühel – die geplante Premiere in Saalbach musste ja wegen Lawinengefahr verschoben werden – nun der zweite triumphale Nachmittag mit coolem Sound und heißer Fete.

Bei der Gipfeltour legt DJ ÖTZI nicht nur eigene Hits auf, sondern spielt auf seinen Turntables auch die großen Party-Songs. Umjubelt wurden die neuen Lieder aus seinem brandaktuellen Album „20 Jahre DJ ÖTZI – Party ohne Ende“, der erfolgreichsten CD seiner 20jährigen Karriere. Er geht mit der Tour „back to the roots“ und reist mit eigenem DJ-Set wie in alten Zeiten durch die namhaften Skiorte.

Zum Feiern zu DJ ÖTZI, bürgerlich Gerry Friedle, kam auch DJ Martin Garrix, der Gewinner des MTV Europe Music Awards.

Mehr Infos unter www.gipfeltour.at

DJ Ötzi Gipfeltour 2019

09. Februar - Aspach

17. März - Hauser Kaibling

21. März - Tux

23. März - Silvretta Montafon

24. März - Kappl

26. März - St. Johann

Wann die Show in Saalbach-Hinterglemm nachgeholt werden kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Rückfragen & Kontakt:

Infos, Interviews und Fotos:

lanz unlimited communications

Tel. +49 89 478167, E-Mail com @ lanz-unlimited.de

www.lanz-unlimited.de