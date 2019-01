Technisches Studium ohne Matura: Jetzt für Qualifikationskurse an der FH Technikum Wien anmelden

Chance für BewerberInnen mit Berufsausbildung – bis 15.2. bewerben, Infotermin am 19.2.

Wien (OTS) - Das große Ziel: ein technisches Studium an der FH Technikum Wien. Das große Hindernis: Keine Matura. Doch es gibt nicht nur den einen Weg, um an sein Ziel zu kommen. Die FH Technikum Wien bietet auch InteressentInnen ohne Matura die Chance auf ein Studium. Im Zuge des Aufnahmeverfahrens zu einem Bachelor-Studiengang, gibt es die Möglichkeit eine Qualifikationsprüfung für ein bestimmtes Studium abzulegen. Als Unterstützung auf dem Weg dorthin bietet die FHTW Qualifikationskurse, die im Februar starten.

Prüfung und Vorbereitungskurse

In Form einer Qualifikationsprüfung wird die Zugangsvoraussetzung für ein bestimmtes Studium an der FH Technikum Wien erworben. Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer facheinschlägigen Lehre, berufsbildenden mittleren Schule (BMS) oder drei Jahre positiv absolvierter HTL.

In Form von Qualifikationskursen gibt es auch Unterstützung vom Teaching and Learning Center (TLC) für die Prüfungsvorbereitung. Die Kurse werden in folgenden Fächern angeboten:

Mathematik

Deutsch

Englisch

Physik



Unterstützung auch in Form von Lernbegleitung

Neben den Qualifikationskursen in Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch wird auch Unterstützung in Form einer Lernbegleitung angeboten. Hier werden gemeinsam Lernstrategien erarbeitet, erfahrene LektorInnen unterstützen bei der Prüfungsvorbereitung und geben nützliche Tipps.

Start der Qualifikationskurse ist der 19. Februar 2019. Im Zuge dessen findet zu Beginn eine Info-Veranstaltung für TeilnehmerInnen und InteressentInnen der Kurse statt. Der Anmeldeschluss für das Studienjahr 2019/20 ist am 15. Februar 2019.

Nähere Infos und die genauen Termine gibt’s hier: https://www.technikum-wien.at/studium/informationen_zum_studium/studieren_ohne_matura/

Die Qualifikationskurse sind eine Maßnahme innerhalb des Bridging Diversity Programms des Teaching and Learning Centers der FH Technikum Wien, welches mit dem Diversitas 2018 Staatspreis ausgezeichnet wurde.

Rückfragen & Kontakt:

Caroline Ostertag, Marketing und Kommunikation

FH Technikum Wien

T: +43 (1) 333 40 77-703

E: caroline.ostertag @ technikum-wien.at