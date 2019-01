Mehr Radio für Österreich – Digitalradio DAB+ startet national

Mehr Radio für Österreich ab 28. Mai 2019

Wien (OTS) -

Sendestart am 28. Mai 2019

Neue Radioprogramme für ganz Österreich

Netzausbau in drei Phasen von Wien, Oberösterreich und Steiermark nach Vorarlberg

Handel gerüstet mit großer Radiovielfalt in den Regalen in Webshops

EU Parlament beschließt Digitalradio-Pflicht für Neuwagen

Alles zu Digitalradio DAB+ auf dabplus.at

Nach dem Start des regionalen DAB+ Netzbetriebes für die Ostregion Österreichs im April 2018, startet das DAB+ Netz mit mehr österreichweiten Radioangeboten nun am 28. Mai 2019 und somit eine neue Ära des Hörfunks in Österreich. Der ORS comm GmbH & Co KG (ORS) wurde am 2. August 2018 die Zulassung für den Betrieb der bundesweiten Multiplex-Plattform für digitalen terrestrischen Hör- funk im Standard DAB+ (MUX I) für die Dauer von 10 Jahren erteilt. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen zunächst die Landeshauptstädte und wichtige Verkehrswege versorgt werden, bei einer geplanten Gesamtabdeckung von rund 83 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Derzeit können die Hörerinnen und Hörer auf UKW ein limitiertes, österreichweites Programmangebot auf UKW empfangen – das ändert sich nun zum Start um weitere 9 bundesweit empfangbare Radiostationen auf DAB+: Neben Klassik Radio, Radio Energy und Radio 88.6, die bereits jetzt lokal analog-terrestrisch zu hören sind, werden zunächst Rock Antenne, Radio Maxima, Technikum ONE, Arabella Plus, Radio Maria und ERF Plus auf DAB+ national On-Air gehen und so neuen Radioprogramme für Österreich anbieten. Weitere Radioangebote werden folgen.

Netzausbau in 3 Phasen bis 2020

Der österreichweite Netzausbau des bundesweiten DAB+ Multiplexes für digitalen Hörfunk erfolgt in drei Phasen. Die ORS comm GmbH & Co KG gab den Rollout-Plan der drei Ausbauphasen bekannt:

Am 28. Mai 2019 erfolgt die gemeinsame Aufschaltung der Standorte Wien-Kahlenberg, Wien-Liesing, Wien-DC Tower, Graz-Schöckl, Linz-Lichtenberg und Semmering-Sonnenwend- stein. Im Zuge dieser ersten Ausbauphase werden mit Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich bereits nahezu 60 % der österreichischen Bevölkerung digital- terrestrisches Radio DAB+ empfangen können. Die Phase 2 der Inbetriebnahme des bundesweiten MUX, erfolgt am 31. März 2020 und wird die Standorte Bregenz-Pfänder, Innsbruck-Patscherkofel, Salzburg-Gaisberg und St. Pölten-Jauerling umfassen. Mit dieser Ausbaustufe sind dann bis zu 75 % der österreichischen Einwohner mit DAB+ Empfang versorgt. In der dritten Ausbaustufe wird Kärnten für den Empfang von Digitalradio DAB+ erschlossen, während der Empfang von digitalem-terrestrischen Radio DAB+ in der Steiermark und dem Burgenland weiter ausgebaut wird. Diese Inbetriebnahmephase ist für den 22. September 2020 angesetzt und wird die Standorte Bruck an der Mur-Mugl, Klagenfurt-Dobratsch, Rechnitz-Hirschenstein und Wolfsberg-Koralpe betreffen. Die dritte Ausbauphase wird die Versorgung der wesentlichen Ballungsräume mit digital-terrestrischem Radio auf über 83 % der österreichischen Bevölkerung steigern. Diese enorme Reichweite eröffnet für die an DAB+ teilnehmenden Privatradioveranstalter gänzlich neue Chancen am Hörfunkmarkt und für die Hörerinnen und Hörer ein deutlich größeres Programmangebot.

„Die technische Zukunft des Radios in Österreich ist vielfältig und reicht vom analogen UKW-Radio, über Streaming-Angebote via Internet bis zum digitalen Radiostandard DAB+. Die Versorgung mit DAB+ stellt dabei ein Zusatzangebot zur etablierten und nahezu flächendeckenden UKW-Versorgung dar.“, ist Michael Wagenhofer, Geschäftsführer der ORS Gruppe, überzeugt.

Digitaler Aufholbedarf in Österreich – Europa setzt auf DAB+

Der Verein Digitalradio Österreich hat sich in den letzten Jahren intensiv bemüht, die Verbreitung des Übertragungsstandards Digital Audio Broadcasting (DAB+) in Österreich voranzutreiben. Großbritan- nien, Norwegen, die Schweiz, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, Italien sowie Tschechien und Belgien: Immer mehr Staaten in Europa setzen auf DAB+, dem zukunftsfähigen digitalen Rückgrat der Rundfunkverbreitung. „Unser Ziel ist es, auch in Österreich – im Herzen von Europa – den Hörerinnen und Hörer mit mehr Radioangeboten auf DAB+ zu versorgen. Wir freuen uns, dass der regionale Mul- tiplex mit seinem Programmangebot in der Ostregion einen sensationell guten Zuspruch findet und die Vorbereitungsarbeiten der ORS zum Aufbau des nationalen Netzbetriebes gestartet sind.“, zeigt sich Wolfgang Struber, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich, erfreut über den bevorste- henden Start des nationalen Netzbetriebes von DAB+ in Österreich. Wichtig ist auch, dass die DAB+ Lücke zwischen Deutschland und Südtirol auf der Brennerautobahn geschlossen wird.

EU Parlament beschließt Digitalradio-Pflicht für Neuwagen

Ein internationaler Meilenstein für den ungetrübten Radiogenuss im Auto ist der Beschluss des EU Parlaments, wonach Autoradios in Neuwagen künftig neben UKW den digitalen-terrestrischen Radio- empfang ermöglichen müssen, also z.B. mit DAB+. Diese Interoperabilität digitaler Radioempfangsgeräte ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Kommunikationsnetze und -dienste sowie insgesamt zur Stärkung des Binnenmarktes für die elektronische Kommunikation in der EU, wobei auf nationaler Ebene eine gesetzliche Verankerung noch bevorsteht.

Handel gerüstet mit großer Radiovielfalt in den Regalen sowie in Webshops

Im Handel ist man bestens für den Sendestart von DAB+ gerüstet: MediaMarkt und Saturn als Marktführer im heimischen Elektronikhandel bieten nicht nur eine Vielzahl an passenden Geräten zu besten Preisen, sondern auch umfassende Beratung und Kompetenz zum Thema DAB+. Vom smarten, transportablen Mini-Radiogerät bis hin zu kompakten Soundanlagen sind unterschiedlichste Modelle aller Kategorien und führender Marken zu haben. Eine große Auswahl verschiedener Gerätetypen ist in allen Märkten vor Ort vorführbereit ausgestellt. Zusätzlich kann man aus dem großen Sortiment der Onlineshops von mediamarkt.at und saturn.at wählen und gleich online kaufen oder bestellen, im Markt abholen – und bezahlen.

Thomas Pöcheim, Geschäftsführer Mediamarkt Saturn, zum bevorstehenden Start von DAB+ in Österreich: „Unser Ziel ist es, innovative und zukunftsweisende Technologien zu den Menschen zu bringen, um damit verschiedenste Bereiche des täglichen Lebens in der digitalen Welt zu optimieren. Dazu zählt auch DAB+ als innovativer Radiostandard. Deshalb haben wir von Beginn an aktiv an der Initiative mitgearbeitet . Wir sind bereit für alle Kundenanfragen und freuen uns, dass wir zum Sendestart Interessenten in ganz Österreich ein großes Sortiment passender Empfangsgeräte und umfangreiche Beratungskompetenz anbieten können.“

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 23 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel.

Über die ORS Gruppe

Die ORS Gruppe ist 2005 aus der Sendetechnik des ORF hervorgegangen und besteht aus der ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG) und ihrer Tochtergesellschaft ORS comm (ORS comm GmbH & Co KG). Die Gruppe hat den digitalen Wandel genutzt und sich vom Sendernetzbetreiber zu einem „Digital Content Gateway“ weiterentwickelt. Sie garantiert mit ihren digitalen Infrastrukturen Content-Anbietern die Realisierung von modernen TV- und Radiolösungen via Terrestrik, Satellit, Kabel und IP. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Der österreichische Video-on-Demand-Abrufdienst „Flimmit“ sowie der Software-Spezialist für die Auslieferung digitaler Werbemittel „adworx“ vervollständigen die ORS-Gruppe.

Für weitere Informationen: www.ors.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Matthias Gerwinat

Geschäftsführer

DIGITALRADIO ÖSTERREICH

Mariahilfer Straße 37–39, 1060 Wien

Telefon: +43 (1) 588 39-37

matthias.gerwinat @ dabplus.at

www.dabplus.at