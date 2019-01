Kälte- und Klimatechniker senken Treibhausgase

Die TÜV AUSTRIA Kälte- und Klimafachtage im Schloss Seggau 14.-15.03.2019

Wien (OTS) - Auf den Fachtagen im März beleuchten die Experten einen Dauerbrenner der Kälte- und Klimabranche aus unterschiedlichen Blickwinkeln: die F-Gase-Verordnung.

Eine Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen kam 2007 zu dem Schluss, dass der Klimawandel hauptsächlich durch vom Menschen angereicherte Treibhausgase verursacht wird. Diese Treibhausgase werden auch in der Kältetechnik eingesetzt – bis 2030 werden sie jetzt schrittweise reduziert. Die Branche ist seitdem im Umschwung – die neue F-Gase Verordnung Nr. 517/2014 wird laufend umgesetzt und stellt Verantwortliche täglich vor neue Herausforderungen. Was ist bisher passiert und was kommt noch auf Entscheidungsträger zu? Das klärt von 14.-15.03.2019 der zweitägige Expertentag der TÜV AUSTRIA Akademie. Plus: Ein Exkurs zur Kältetechnik eines ‚Winemakers‘ und eine Podiumsdiskussion ergänzen das umfangreiche Programm. Zur Abendveranstaltung lädt die TÜV AUSTRIA Akademie alle Teilnehmer/innen herzlich ein!

Datum: 14.03.2019, 09:00 - 15:00 Uhr

Ort: Schloss Seggau

Seggauberg 1, 8430 Seggauberg, Österreich

Url: http://www.tuv-akademie.at/kaelte-klima-fachtage-2019

