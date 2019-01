Mordfall Michelle: Ist der Täter von Steyr schon 28 Jahre?

Vor-Ort-Recherchen des „Wochenblick“ belasten den afghanischen Mörder von Michelle schwer

Brunnenthal (OTS) - Linz/Steyr: Nach exklusiven Recherchen der oberösterreichischen Zeitung „Wochenblick“ deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem mutmaßlichen Mörder der 16-jährigen Michelle F. aus Steyr, nicht wie medial bislang berichtet, um einen 17-Jährigen, sondern um einen bereits 28-jährigen Afghanen handeln soll. Der Asylwerber Saber A. soll zudem auch unter falschen Namen eingereist sein, heißt es aus gut informierten Kreisen seines engsten Umfelds gegenüber dem „Wochenblick“ weiters.

Sollte sich dieser Verdacht erhärten, würde der mutmaßliche Mörder vor Gericht nicht nach dem Jugendstrafrecht behandelt werden.

Wie Zeugen und Bekannte des mutmaßlichen Täters dem „Wochenblick“ berichteten, soll der afghanische Asylwerber, der in Österreich subsidiären Schutz bekommen habe, für die radikal-islamistische Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Irak einen Menschen getötet haben. In seiner Heimat Afghanistan drohe ihm dafür die Todesstrafe. Aus seiner Mitgliedschaft in der Terror-Organisation machte der mutmaßliche Mörder offenbar kein Geheimnis. Viel mehr soll er dafür unter den anderen Asylwerbern des Wohnheims „Maradonna“ im Steyrer Stadtteil Münichholz bewundert und verehrt worden sein.

Rückfragen & Kontakt:

Wochenblick Redaktion, Christian Seibert, MBA

redaktion @ wochen-blick.at

+43 732 207270