Haimbuchner bei Sicherheitsgipfel im Innenministerium: Kickl sagt Entlastung der Betreuungsstelle Thalham zu

Linz (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner berichtet nach dem heutigen Sicherheitsgipfel im Innenministerium: „Es freut mich, dass Innenminister Kickl sich die Sorgen und Ängste der Bevölkerung rund um die Betreuungsstelle Thalham angehört hat. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde St. Georgen im Attergau – Bürgermeister Ferdinand Aigner und Gemeindevorstand Franz Schneeweiß - und der Landespolizeidirektion Oberösterreich wurden mit Minister Kickl die Problembereiche ausführlich erörtert und besprochen. Und es gibt bereits eine Zusage des Ministers, dass es zu einer Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen kommen wird.“ ****

Das Innenministerium werde in Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion alles daran setzen, den Druck für die Bevölkerung zu verringern. „Es gibt nunmehr die konkrete Zusage, dass die Zahl der Polizeibeamten in der Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau sukzessive ab März von zwölf bis Mitte des Jahres auf 18 erhöht werden“, ist Haimbuchner zufrieden damit, dass es zudem die Zusage gibt, dass die Betreuungsstelle Thalham entlastet werden soll. Bisherige Aufgaben sollen in die neue Registrierungsstelle nach Wels verlagert werden. „Besonders auffällige oder kriminelle Asylwerber sollen verlegt werden“, erläutert der FPÖ-Landesparteiobmann die drei zugesagten Maßnahmen.

Laut Haimbuchner gibt es als Ergebnis des heutigen Gipfels zudem die Zusage von Landespolizeidirektor Pilsl gegenüber den Vertretern der Gemeinde, dass die wieder errichtete Bereitschaftseinheit in Oberösterreich verstärkt in St. Georgen im Attergau und den umliegenden Gemeinden präsent sein soll. „Es ist klar erkennbar, dass es Innenminister Kickl ein Anliegen ist, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu heben. Mit den Maßnahmen soll auch effektiv für mehr Sicherheit in der Region rund um das EAZ gesorgt werden“, so der FPÖ-Landesparteiobmann abschließend.

