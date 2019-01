Termine am 22. Jänner in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS/RK) -

09.00 Uhr, 15. Sitzung der Untersuchungskommission „KH Nord“ (Rathaus, Arkadenhof, Top 24), Achtung: Akkreditierung Notwendig 10.30 Uhr, Pressekonferenz „Neue Arbeitswelt – Neue Chancen mit dem Digi-Winner“ mit Bgm. Michael Ludwig, StR Peter Hanke und AK-Wien-Präsidentin Renate Anderl (AK Wien, 4., Prinz-Eugen-Straße 20-22, Bibliothek) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes für den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Obermedizinalrat/rätin“ an Prim. Dr. Günther Mostbeck und Oberrätin Dr. Elisabeth Zehetner sowie des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Medizinalrat“ an OltA Dr. Hebert Nemet, Dr. Andreas Lustig und Prim. DDr. Peter Voitl, MBA durch GR KR Kurt Wagner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.00 Uhr, Überreichung der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Heinrich Krenn durch LTP Ernst Woller (Rathaus, Steinsaal I) 15.00 Uhr, Veranstaltung „Chancenindex statt Gießkanne“ der Arbeiterkammer Wien und des Österreichischen Städtebundes mit u.a. Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bernhard Auinger, stv. Bürgermeister der Stadt Salzburg (AK Wien, 4.,Plößlgasse 2, 6. Stock) 16.00 Uhr, EÖ der Ausstellung „Der fliegende Teppich. Bitte bleib in Wien“ mit StR Jürgen Czernohorszky (Wien Museum, 4., Karlsplatz 8)

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse