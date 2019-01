AVISO – WWF-Pressegespräch zur Präsentation des neuen Fleischratgebers

Studie warnt vor schädlichem Fleischkonsum – WWF präsentiert Orientierungshilfe für Fleisch-Einkauf – Pressegespräch mit Unterstützerin Franziska Weisz am Mo., 28.01.2019

Wien, am 21 Jänner 2019 (OTS) - Die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF hat zum ersten Mal in Österreich eine praktische Orientierungshilfe für den Fleischkauf entwickelt. Der WWF-Fleischratgeber ist ein umfassender wissenschaftlich fundierter Vergleich, der die Auswirkungen von biologischer und konventioneller Fleisch-Produktion in Österreich und den Top-Importländern übersichtlich darstellt. Der Ratgeber analysiert die Effekte auf Klima und Biodiversität, die Überdüngung in Böden und Gewässer, den Einsatz von Pestiziden, die Vergabe von Antibiotika sowie die Auswirkungen auf das Tierwohl während der Aufzucht.

Welche Rolle spielt Ernährung im Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Artenvielfalt? Was können Konsumentinnen und Konsumenten besser machen – ohne zur Gänze auf Fleisch zu verzichten? Und warum ist gerade Österreich besonders gefordert?

Antworten auf diese Fragen sowie alle Details zur prominent unterstützten Initiative „Fleisch ist uns nicht wurscht“ möchten wir gemeinsam mit Schauspielerin Franziska Weisz in einem Pressegespräch darlegen, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Datum & Uhrzeit: Montag, 28. Jänner 2019, 10:00 Uhr

Ort: Deli Bluem, Hammerlingplatz 2, 1080 Wien

Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zur Verfügung:

Helene Glatter-Götz , Expertin für nachhaltige Ernährung beim WWF Österreich



, Expertin für nachhaltige Ernährung beim WWF Österreich Thomas Lindenthal , Universität für Bodenkultur, Studienautor des WWF-Fleischratgebers

, Universität für Bodenkultur, Studienautor des WWF-Fleischratgebers Fanziska Weisz, Schauspielerin & „Fleisch ist uns nicht wurscht“-Unterstützerin



