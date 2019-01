Spektakulärer Tag 2 beim SOUND & SNOW GASTEIN mit DIE FANTASTISCHEN VIER

Der zweite Tag beim Sound & Snow Festival war ein Riesenerfolg mit Grossstadtgeflüster, Leftboy und den Fantastischen Vier.

Bad Hofgastein (OTS) - Das GRAND OPENING zur neuen Schlossalmbahn fand gestern bei herrlichem Winterwetter seine Fortsetzung und erneut füllten tausende Konzertbesucher die Arena bis zum letzten Platz. Die Stimmung unter den Gästen war phänomenal und bereits bei den Auftritten der beiden Support Acts GROSSSTADTGEFLÜSTER und LEFT BOY herrschte PARTYSTIMMUNG pur. Ab 21:30 gab es kein Halten mehr als DIE FANTASTISCHEN VIER die Bühne betraten. Die unverwüstlichen Granden des deutschen Hip Hops lieferten eine Show der Superlative in Kombination mit unglaublichen Licht- Laser- und Pyrotechnikeffekten.

Heute am 3. Tag des SOUND & SNOW Gastein Festivals wird in Bad Hofgastein die größte EDM-Party der Saison mit dem jüngsten Nr. ONE DJ der Welt: MARTIN GARRIX gefeiert. Die Support Acts dabei sind Darius & Finlay, Mike Williams, Hugel und Salvatore Ganacci. Beginn dieser sensationellen Party ist um 18:00 Uhr.

