SOUND & SNOW GASTEIN - MEGA-Auftakt mit Andrea Berg & 7.000 begeisterten Fans

Es war einfach phänomenal, unbeschreiblich...

Bad Hofgastein (OTS) - Das Opening zum ersten SOUND & SNOW FESTIVAL GASTEIN stellte alles in den Schatten, was die Region Gastein bisher erlebt hat. Rund 7.000 begeisterte Besucher feierten mit Andrea Berg und dem Support-Act The Rebel Tell Band den Auftakt zur 3-Tages-Mega-Party vor dem Hintergrund des tiefverschneiten, märchenhaft wirkenden Gebirgspanoramen des Gasteinertales. Mit der Gesamtinszenierung dieses Events ist es Klaus Leutgeb und seinem Team einmal mehr gelungen eine kaum mehr überbietbare Leistung hinsichtlich Bühnendesign und Unterhaltungstechnik zu schaffen, die mit dem SOUND & SNOW FESTIVAL GASTEIN völlig neue Maßstäbe gesetzt hat.

Eine Bühne der Superlative, ausgestattet mit modernster und innovativer Bühnentechnik , phantastische PYROTECHNISCHE EFFEKTE, unglaublich aufwändige LASER-SHOWS und modernste TON- und LICHTTECHNIK und die bekannte fulminante Bühnenshow von Andrea Berg begeisterten das anwesende Publikum und die zahlreich erschienene Prominenz restlos.

Heute, am Tag 2 des SOUND & SNOW FESTIVALS GASTEIN geht es erneut so richtig zur Sache, wenn Die Fantastischen Vier die Bühne betreten und die Arena erneut zum Beben bringen werden. Los geht es bereits um 18:30 mit den Support Acts GROSSSTADTGEFLÜSTER und LEFT BOY.

