Olischar/Aichinger ad Mehrzweckhalle: Standort-Spekulationen müssen ein Ende finden

St. Marx als Standort grundsätzlich zu begrüßen – Konkrete Vorschläge sollen auf den Tisch - Flächenbezirke bei Schaffung von Infrastruktur mitdenken

Wien (OTS) - „Berichten zufolge wird für die neue Mehrzweckhalle der Standort St. Marx immer öfter als Favorit genannt, einen offiziellen Vorschlag seitens der Stadtregierung gibt es jedoch immer noch nicht. Stadtrat Hanke ist hier aufgefordert, den Spekulationen endlich ein Ende zu bereiten und die möglichen Standorte zu präsentieren“, so ÖVP Wien Planungssprecherin und Klubobfrau Elisabeth Olischar und Kultursprecher Fritz Aichinger in Reaktion auf die Standard-Berichterstattung.

Grundsätzlich ist der Standort St. Marx zu begrüßen, die Ankündigung von Bürgermeister Ludwig, die Flächenbezirke bei der Schaffung von Infrastruktur mehr mitzudenken, verpufft jedoch. „Sollte die Wahl auf St. Marx fallen, gehen die Bezirke links der Donau wieder einmal leer aus. Dabei wären gerade Infrastrukturprojekte, wie der Bau einer Mehrzweckhalle, eine wichtige Chance, einen pulsierenden 'Motor' in den Stadtentwicklungsgebieten entstehen zu lassen. Wir fordern hier Klarheit und Weitblick in der Planung“, so Olischar abschließend.

