Josef Taucher (SPÖ): FPÖ verzweifelt auf der Suche nach Kandidaten für Wien

Absurde Zahlenspiele zeigen Ahnungslosigkeit und Scheinheiligkeit der FPÖ

Wien (OTS) - „Während die FPÖ verzweifelt einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen sucht, stehen wir in Wien geschlossen hinter unserem Parteivorsitzenden und Bürgermeister Michael Ludwig“, sagt Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Rathausklubs. „Der freiheitliche Kandidat, der sich in Wien sein blaues Auge holt, muss freilich gut ausgesucht sein. Heinz-Christian Strache macht in der Bundesregierung Opposition, Johann Gudenus war als Vizebürgermeister öfter in Russland als zu Hause und Dominik Nepp polemisiert unter der Wahrnehmungsgrenze. Da kann die Selbstfindungsphase der FPÖ schon etwas länger dauern“, so Taucher weiter, der sich damit auf ein Interview des freiheitlichen Klubobmanns Gudenus im Ö1-Morgenjournal bezieht.

Auch mit Zahlen und Fakten hat die FPÖ ihre liebe Not. Auf die Frage nach der Anzahl der MindestsicherungsbezieherInnen gerät Gudenus merkbar ins Strudeln und bleibt den ZuhörerInnen die Antwort schuldig. „Wie ahnungslos und unsicher die Freiheitlichen sind, zeigt sich bei den Zahlenspielen und absurden Schätzungen, die Gudenus vorbringt. Die freiheitliche Politik zielt ganz klar darauf ab, Menschen zu instrumentalisieren und gegeneinander auszuspielen. Auf inhaltliche Fragen reagieren die Blauen mit Unwissen“, kommentiert Taucher das unsichere Auftreten von FP-Gudenus.

Die Sozialdemokratie stellt sich nachdrücklich hinter die Wiener Bevölkerung. „Wir stehen für ein respektvolles Miteinander und eine Stadt, die niemanden im Stich lässt. Wien stellt sich ausdrücklich gegen eine Politik der Hetze und Polemik“, so Taucher abschließend.

