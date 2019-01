mymac baut IT-Consulting aus

Reparaturdienst geht an McSHARK

Wien (OTS) - Der Apple-Spezialist mymac setzt künftig verstärkt auf IT-Consulting. „mymac wird sich in Zukunft auf Kaufberatung für Hardware und Software, IT-Support, Vor-Ort-Betreuung und Schulungen, Datenbank-Programmierung sowie andere individuelle IT-Dienstleistungen konzentrieren“, teilte Geschäftsführer Christian Schütz am Freitag mit. Zu den rund 30.000 Kunden von mymac zählen teils die größten Unternehmen Österreichs.

Seinen Apple-Reparaturdienst, bisher einer der Schwerpunkte von mymac, hat das Unternehmen per 14.1.2019 an McSHARK übergeben. „Mit McShark verbindet uns eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden bei unserem neuen Reparatur-Partner weiterhin in guten Händen sind“, so Schütz.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Schütz

Geschäftsführer

mymac gmbh – iT support & beratung

Tel.: +43 1 961 66 99

E-Mail: presse @ mymac.at