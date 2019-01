KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0061 von HEUTE: AVISO: Donnerstag, 24. Jänner / 11.00 Uhr: Medienaktion zu Morden an Frauen 2019 und 2018

Korrektur zu OTS_20190118_OTS0061

Wien (OTS) - Anlässlich der steigenden Anzahl an Frauenmorden durch Angehörige oder (Ex-) Partner, rufen OBRA – One Billion Rising und das Frauen*Volksbegehren gemeinsam mit dem Österreichischen Frauenring und der Allianz GewaltFREI Leben zu einer Medienaktion am Ballhausplatz auf.

Mindestens 36 Frauen wurden 2018 von ihren (Ex-)Partnern oder Verwandten getötet. 2019 waren es bereits vier Frauen in zwei Wochen. Die Regierung ist aufgefordert sofort zu handeln.

Eingeladen sind Vertreter*innen der Medien, aller Frauen*organisationen und Parteien, sowie Interessierte.

Termin: 24. Jänner / 11.00 Uhr / Ballhausplatz, 1010 Wien. Foto- und Interview-Möglichkeit mit Vertreter*innen diverser Frauen*organisationen vor Ort möglich.

