Gewerkschaft: Bis zu 5 Prozent mehr KV-Lohn im Kleintransportgewerbe

vida-Delfs: Ab 2020 1.500 Euro KV-Bruttomindestlohn erreicht vida-Delfs: Ab 2020 1.500 Euro KV-Bruttomindestlohn erreicht

Wien (OTS) - Die Kollektivvertragslöhne für die Beschäftigten im Kleintransportgewerbe wurden per 1.1. 2019 entsprechend der Sozialpartnereinigung für 1.500 Euro KV-Mindestlohn in der Branche bis 2020 erneut um bis zu 5 Prozent angehoben, so der Bundessekretär für den vida-Fachbereich Straße, Karl Delfs.

Die Einkommen der Beschäftigten in der höchsten Lohngruppe (20 Jahre Betriebszugehörigkeit) wurden um drei Prozent auf knapp 1.498 Euro brutto angehoben. In der Einstiegslohngruppe (Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahre) stieg der Monatslohn um den Fixbetrag von 65 Euro und beträgt seit dem Jahreswechsel 1.441 Euro. Das entspricht einer Erhöhung der Löhne um 5 Prozent.

„Ab 1.1.2020 sind dann in allen fünf Lohngruppen für die Kleintransporteure 1.500 Euro KV-Bruttomindestlohn erreicht“, zeigt sich Delfs zufrieden.





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit



Hansjörg Miethling



Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 / 6145 733



E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at



Internet: www.vida.at