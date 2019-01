Kathrin Kuess wird Managing Director von Darwin’s Circle

Von Airbnb zu Darwin’s Circle. Digital-Managerin und Evolutionsbiologin übernimmt die Leitung.

Wien (OTS) - Kathrin Kuess (31) wird zum neuen Managing Director von Darwin’s Circle bestellt. Sie wird ab 1.März die Gesamtverantwortung für sämtliche Formate der internationalen Konferenzplattform übernehmen und somit die Internationalisierung und Erweiterung Österreichs führender Digitalkonferenz vorantreiben. Der bisherige Leiter des Circles, Johannes Müller, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Kuess wechselt direkt vom digitalen Buchungs-Giganten Airbnb zu Darwin’s Circle. Seit 2016 bekleidete sie bei Airbnb verschiedene Funktionen, zuletzt war sie als Projektmanagerin für Change Management und Digital Innovation in der EMEA-Zentrale in Dublin verantwortlich. Sie vertrat Airbnb außerdem in zahlreichen internationalen Gremien und verfügt somit über ein breites Netzwerk der Digitalwirtschaft.

Neben der Hauptkonferenz Darwin’s Circle – der nächste Circle findet am 19.September in Wien statt – fand gestern erstmals Darwin & Marie statt. Die Spezial-Konferenz mit dem Fokus auf Female Leadership and Diversity war ein voller Erfolg. Mit der Bestellung Kuess soll auch ein Signal für weiblichen Erfolg in der Digitalwirtschaft gesetzt werden. Zusätzlich findet im Mai eine Spezial-Konferenz zum Thema Health in Kooperation mit der Medzinischen Universität Wien statt. Details dazu werden in Kürze bekannt gegeben.

Kuess verbindet auch ein weiteres Detail mit Darwin’s Circle: Auf den Spuren des Namensgeber der Konferenz, Charles Darwin, verfügt sie über einen Master in Evolutionsbiologie der Karl-Franzens-Universität Graz.

„Ich freue mich auf diese große Aufgabe. Mit Darwin’s Circle haben wir erstmals eine wirklich internationale Digitalkonferenz in meiner alten Heimat Österreich. Ich möchte dieses Leuchtturm-Projekt mit voller Kraft unterstützen und werde mein internationales Know-How und Netzwerk einbringen. In den kommenden Wochen werde ich meine Zelte in Dublin abbrechen und bin schon voller Vorfreude auf meine Rückkehr nach Wien“, so Kathrin Kuess.

„Mit Kathrin Kuess haben wir eine ideale Besetzung für die neue Leitung des Darwin’s Circle gefunden. Kuess verfügt über ein grundlegendes Verständnis für die digitale Transformation unserer Gesellschaft, sie ist eine versierte Top-Managerin mit breitem internationalem Netzwerk. Sie wird uns helfen Darwin’s Circle auf ein neues Level zu heben. Speziellen Dank wollen wir Johannes Müller aussprechen. Er hat unsere Vision einer internationalen Digitalkonferenz in den vergangenen zwei Jahren in die Tat umgesetzt und somit einen zentralen Beitrag zum langfristigen Erfolg der Konferenz geleistet“, so das Team der vier Darwin’s Circle Gründer Maximilian Nimmervoll, Rudi Kobza, Lorenz Edtmayer und Nikolaus Pelinka.

