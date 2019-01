faircheck bringt Schlüsselübergabe in die Komfortzone

Damit Streitigkeiten bei Beendigung des Mietverhältnisses Geschichte sind

Wien, Graz (OTS) - Mieter und Vermieter vergessen bei Schlüsselübergaben in vielen Fällen auf die lückenlose Dokumentation des Ist-Zustandes von Wohnung, Haus oder Gewerbeobjekt. faircheck möchte mit "fairMieten" Erleichterung schaffen und bietet für beide Seiten eine begleitende Begutachtung des Mietobjekts samt Dokumentation.

Ist der Zustand der Wohnung bei Übergabe wie versprochen? Wurden Schäden repariert? Wird der Ist-Zustand bei Schlüsselübergabe ordnungsgemäß dokumentiert? Diese Fragen sollten sich sowohl Mieter als auch Vermieter zu Beginn oder am Ende eines Mietverhältnisses stellen. Fehlt die Beweissicherung zum Zeitpunkt der Übergabe, kommt es schnell zu Unklarheiten. Die Vorstellungen über den Zustand von Wohnung, Haus oder Gewerbeobjekt weichen zwischen Mietern und Vermietern bei Ein- und Auszug oft ab. Streitigkeiten können sich über mehrere Monate ziehen. Die Immobilie steht leer.

Schwer vorstellbar? Leider passiert das immer wieder. Die Schlichtungsstelle in Wien, die für Streitigkeiten rund um die Rückzahlung der Kaution für Mieter zuständig ist, weist für die letzten vier Jahre pro Jahr mehr als 400 Fälle aus. Ing. Peter Hötzer, Vizepräsident vom österreichischen Grund- und Hausbesitzerbund Steiermark, empfiehlt Mietern und Vermietern professionelle Hilfe bei der Übergabe eines Mietobjekts in Anspruch zu nehmen: "Das Wichtigste ist eine saubere Übergabe. Diese umfasst ein korrektes Übergabeprotokoll samt Fotodokumentation und allenfalls eine Bonitätsprüfung. Das Mietverhältnis muss für beide Seiten passen." Es gibt zwar Übergabeprotokolle, diese werden allerdings selten im erforderlichen Umfang befüllt. Streitigkeiten sind dann vorprogrammiert. Wer sich absichert und Mängel der Immobilie im Beisein von Zeugen dokumentiert, hat meistens schon prägende Erfahrungen gemacht.

Benjamin Bauer, Business Development Manager bei faircheck, berichtet: "Die meisten Menschen erkennen die Notwendigkeit für eine Dokumentation bei der Mietübergabe erst, wenn der Schaden passiert ist. Wir empfehlen zur Sicherheit von Mietern und Vermietern den Zustand der Wohnung vor der Übergabe begutachten zu lassen!"

Mit "fairMieten" zur Schlüsselübergabe innerhalb der Komfortzone

Die faire und objektive Dokumentation bei der Immobilienübergabe geht ab nun wesentlich leichter. faircheck, der österreichweit größte private Versicherungsdienstleister im Schadenmanagement, bietet aktuell mit "fairMieten" die schnelle, unkomplizierte und objektive Begutachtung von Wohnungen, Häusern oder Gewerbeobjekten an. Diese passiert vor bzw. bei der Schlüsselübergabe. Mieter oder Vermieter können sich zurücklehnen. Zählerstände, Anzahl der Schlüssel und Mängel in den einzelnen Räumen oder an Einrichtungsgegenständen werden mit Foto und allenfalls mit Video dokumentiert. Bei festgestellten Mängeln wird der ungefähre Reparaturaufwand erhoben. Durch die unkomplizierte und objektive Begleitung und Dokumentation des Ist-Zustandes der Immobilie will faircheck die Schlüsselübergabe in die Komfortzone holen. Peter Winkler, CEO faircheck, über "fairMieten": "Die dokumentierte Mietübergabe dient der Beweissicherung für das, was kommen kann. Die gesamte Situation wird vorausschauend beruhigt." Die Kosten für die Dienstleistung richten sich nach Anzahl der Räume. Es sind Fixpreise. Die Dokumentation kann bei Bedarf, durch die im Versicherungsumfeld bewährte Videobegutachtungs-Software VEX, auch aus der Ferne erfolgen.

Sie möchten die Leistung kennenlernen? faircheck verlost drei Kennenlernpakete. Schreiben Sie eine E-Mail an office @ faircheck-immo.eu.

Über faircheck

faircheck ist bereits seit 2005 das Auge und Ohr der Auftraggeber - prozessoptimiert und serviceorientiert. Mit VEX https://vex-portal.com hat faircheck zusätzlich die Möglichkeit, Videobegutachtungen durchzuführen. Seit 2017 ist es möglich, Immobilienbewertungen durch ein spezialisiertes Sachverständigenteam von faircheck über den Webshop von faircheck Immoservice zu bestellen: https://faircheck-immo.eu. 2018 wurde faircheck in die Liste "Exzellentes Unternehmen Österreichs" aufgenommen, nach EFQM mit "Recognised for Excellence 5 Star" ausgezeichnet und qualifiziert sich so für den Staatspreis Unternehmensqualität. Mehr Details zur Mietobjektübergabe: https://www.faircheck-immo.eu/fairmieten

Rückfragen & Kontakt:

Martina Sattler, MA

Marketing & PR

E martina.sattler @ faircheck.at

T +43 664 407 69 48