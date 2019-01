Assan Aluminyum expandiert in Nordamerika

Assan Aluminyum exportiert flachgewalztes Aluminium in mehr als 70 Länder und 4 Kontinente, vor allem nach Westeuropa und nach Nordamerika. Mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Kibar Americas mit Sitz in Chicago will das Unternehmen seine Aktivitäten in Nordamerika ausbauen.

Assan Aluminyum, der führende Hersteller im Bereich des flachgewalzten Aluminiums, produziert seit seiner Gründung im Jahr 1988 Spulen und Bleche, Folien und vorlackierte Aluminiumprodukte. Das Unternehmen ist zurzeit einer der 3 größten Aluminiumfolienhersteller in Europa. Assan Aluminyum hat vor kurzem seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kibar Americas in Chicago eröffnet, von wo aus das Unternehmen seine nordamerikanischen Kunden bedienen will. Kibar Americas war Gastgeber seiner Geschäftspartner auf der AHR Expo 2019, der weltweit größten HVACR-Veranstaltung (HVACR = Heizung, Lüftung, Klimatechnik und Kühlung), die vom 14. bis 16. Januar in Atlanta stattfand und über 2000 Besucher anzog. Das Unternehmen bietet seine Produkte für eine Vielzahl von Branchen an, wie Verpackungen, Vertrieb, Bauwesen, Gebrauchsgegenstände, Automobil sowie HVAC (Heizung, Lüftung, Klimatechnik), und bietet insbesondere Finstock-Folien-Anwendungen.

Die Vision von Assan Aluminyum basiert darauf, mehr auf umweltverträglichere Nachhaltigkeit zu achten. Das Kraftwerk für erneuerbare Energie und die hauseigene Recyclinganlage dienen unmittelbar der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, indem sie den CO2-Fußabdruck des Unternehmens verringern. Die Elemente seines Standdesigns auf der AHR2019 betonten den Fokus des Unternehmens darauf, seine Verfahren umweltverträglich zu gestalten.

Das Unternehmen prüft Möglichkeiten, auf dem nordamerikanischen Markt weiter zu expandieren. Goksal Gungor, Managing Director von Assan Aluminyum, sagt: "Wir wollen unsere Aktivitäten in Nordamerika verstärken. Um unseren Kunden einen besseren und lokalisierten Service zu bieten, haben wir im vergangenen Jahr Kibar Americas, unsere Tochtergesellschaft mit Sitz in Chicago, gegründet. Wir unterscheiden uns von anderen Unternehmen durch unsere Grundwerte Zuverlässigkeit, Flexibilität und Innovation. Wir liefern unseren Geschäftspartnern maßgefertigte Lösungen als ihr Partner für lokalisierte Lösungen. Daher unser Motto: Creating the Future Together, da unsere Geschäftspartner wichtige Mitglieder unseres Teams sind."

Assan Aluminyum hat vor kurzem zwei neue Gießanlagen und eine brandneue Folienfabrik errichtet und gleichzeitig viele der bestehenden Anlagen modernisiert. Das Unternehmen wird sich nun verstärkt auf Produkte mit hoher Wertschöpfung konzentrieren können. Außerdem befindet sich zurzeit ein groß angelegtes Investitionsprojekt in Planung, bei dem es um eine Direktkühl-(DC)-Warmwalzanlage im Wert von rund 800 Millionen Dollar geht.

Das Unternehmen rückt die Branche durch seine intensive Forschung und Entwicklung ins Licht. Mit dem Knowhow seines Forschungs- und Entwicklungszentrums zielt Assan Aluminyum darauf ab, seine Position als einer der weltweiten Pioniere in der Stranggusstechnologie zu stärken.

