Freie Fahrt im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen

Nicht zu wenig und nicht zu viel Schnee, sowie keine Probleme bei der An- und Abreise: Perfekte Bedingungen für den Winterurlaub in der Urlaubsregion Murau-Murtal.

Neumarkt in der Steiermark/St. Lambrecht/Mühlen (OTS) - Nicht nur auf den Straßen heißt es „freie Fahrt“ - die täglich präparierten Abfahrten der beiden Familienskigebiete Grebenzen und Tonnerhütte laden mit bester Schnee- und Pistenqualität zum Skispaß ein.

Auch abseits der Pisten hat die Urlaubsregion sehr viel zu bieten. Unvergessliche Naturerlebnisse erfährt man zum Beispiel bei Skitouren, beim Langlaufen oder bei einer Schneeschuh- oder Winterwanderung durch den Naturpark. Die passende Alternative für Schlechtwetter bieten zum Beispiel ein Besuch im neuen NaturLese-Museum in Neumarkt, eine Führung im Benediktinerstift St. Lambrecht oder ein paar Schläge im Indoor Golf Studio in St. Lambrecht - zwei Golfsimulatoren, eine virtuelle Driving Range sowie ein Putting Green machen die Indoor-Golfanlage zu einer der modernsten in ganz Kontinentaleuropa.

