Unabhängiges Forschungsinstitut bestätigt äußerste Zufriedenheit von Referenzkunden mit Torry Harris

Bristol, England (ots/PRNewswire) -

Torry Harris Business Solutions (THBS), ein weltweit führender Anbieter für Integrationslösungen, Full-Lifecycle-API-Management und digitale Transformation, gab heute bekannt, in The Forrester Wave(TM): API Management Solutions, 4. Quartal 2018, als "Strong Performer" ("Leistungsträger") Erwähnung gefunden zu haben. Forrester sagte: "Insgesamt sind die Referenzkunden, die von Torry Harris Business Solutions betreut werden, sowohl mit Anbieter als auch mit Produkt sehr zufrieden."

Forrester bemerkte in seinem Wave-Bericht:

"Torry Harris Business Solutions ist ein vollwertiger Systemintegrator, der seine API-Management-Lösung als versioniertes, unterstütztes Produkt behandelt. Dies bietet eine leistungsstarke Kombination von umfassenden Standardproduktfunktionen und einer innovativen API-Strategie sowie Lieferkompetenz."

"Seine Produktstrategie wird angetrieben durch eine Vision für Plattform-Geschäftsmodelle und revolutionierende Ökosysteme. Das wiederum wird durch ein Folgeprodukt - Digit Market (nicht Teil dieser Bewertung) - veranschaulicht, das das API-Management-Kernstück mit weiteren Marktplatz-Kapazitäten ausstattet."

"Torry Harris produktisiert zahlreiche weitere Elemente, die für eine API-Plattform von Nutzen sind, wie z. B. Testing-Tools, ein Repository, Build-Tools, Dokumentationserstellung und API-Geschäftsstrategieplanung."

Shuba Sridhar, Vice President für Strategic Initiatives bei Torry Harris Business Solutions, erklärte: "Bei der digitalen Transformation geht es um automatisierte Integration. Wird dies richtig durchgeführt, kann die automatisierte Integration mit APIs und API-Management erfolgreich erreicht werden. Ich freue mich, dass THBS im Bereich API-Management Anerkennung gefunden hat. Die Automatisierung von Integration ist seit zwei Jahrzehnten der Schwerpunkt unseres Unternehmen!"

Eine kostenlose Kopie von The Forrester Wave(TM): API Management Solutions ist HIER zum Download verfügbar.

Informationen zu THBS

Torry Harris Business Solutions ist ein internationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Das Unternehmen ist auf Integrationslösungen, Plattformdienste, Full-Lifecyle-API-Management und digitale Transformationsdienste spezialisiert. THBS wurde vom CMMI Institut mit CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 5 ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde für ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 und ISO 26001 geprüft und zertifiziert. THBS erfüllt ebenfalls die Datensicherheitsstandards (Data Security Standards, DSS) der Kreditkartenbranche (Payment Card Industry, PCI). Die Offshore-Entwicklungszentren des Unternehmens befinden sich in Bangalore und Gurgaon (Indien). Die Firma verfügt über Büros in Bristol (GB), New Jersey (USA), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland), Paris (Frankreich) und Wien (Österreich).

Bitte besuchen Sie https://www.thbs.com, um mehr über das Unternehmen, seine Dienstleistungen und Produkte zu erfahren.

