DB Schenker Österreich und Südosteuropa stellt sich mit 2019 neu auf

Neue Verantwortlichkeiten für die Bereiche Ocean, Landesleitung Österreich und die Geschäftsstellen Wien, Graz sowie in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg

Wien (OTS) - (Wien, Jänner 2019) Der integrierte Logistikdienstleister DB Schenker stellt sich neu auf und startet mit einem neuen Managementteam ins Jahr 2019: Mag. Alexander Winter wird ab 1. Jänner 2019 neben seiner Rolle als CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa ebenso die Landesleitung für Österreich übernehmen. Seine bisherige Position im Managementteam für den Produktbereich Ocean, wird mit Jänner 2019 Bernd Labugger verantworten. Herr Labugger war bis zu seiner Bestellung zum Head of Ocean von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa als Landesleiter und Geschäftsstellenleiter für Wien zuständig. Für die Leitung der DB Schenker Geschäftsstelle Wien/Albern zeigt sich ab Februar 2019 Bernd Schmaldienst verantwortlich. Herr Schmaldienst bringt jahrelange Erfahrung aus dem Bereich Ocean für Österreich und Südosteuropa mit.



Die Geschäftsstellen von DB Schenker in Graz und den Bundesländern Tirol und Vorarlberg stehen ebenfalls unter einer neuen Leitung. So führt Norbert Adler bereits seit Mitte 2018 die Grazer Niederlassung. Seit Jänner 2019 leitet Gerhard Stefani die Niederlassung in Vorarlberg (Röthis) und in Tirol verantwortet Josef Schneider die gesamte Leitung der drei Geschäftsstellen in Innsbruck, Kufstein und Lienz. Herr Stefani hat die Leitung von Herrn Thomas Radauer übernommen und kommt aus den eigenen Reihen. Herr Schneider übernimmt die Leitung der Innsbrucker Niederlassung von Manfred Zaletel, der mit 1. Jänner 2019 in den wohlverdienten Ruhestand geht.



„Das neu bestellte Team steht für Aufbruch und Kontinuität zugleich und wird DB Schenker in Österreich und Südosteuropa mit einer klaren Agenda weiter voranbringen“, sagt Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa.



Christian Hein, Head of Air von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, wird mit 1. Jänner 2019 das Managementteam verlassen, um seine neue Rolle als Head of Air Europe anzutreten. An der Nachbesetzung dieser Position wird gearbeitet. Mit Christian Hein verlieren wir im Cluster eine herausragende Persönlichkeit. Ich danke Herrn Hein für seine hervorragende Leistung und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit ihm auf europäischer Ebene“, so Alexander Winter.

DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 77.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Office für Südosteuropa (14 Länder, 7.000 Mitarbeiter).

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Lindlbauer,MBA

Head of Marketing/Communications

DB Schenker in Österreich

Tel. +43 5 7686-210121

Fax +43(0)5 7686-210 129

stefan.lindlbauer @ dbschenker.com

www.dbschenker.com/at