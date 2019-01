Arbeitsunfall mit Todesfolge

Wien (OTS) - Datum: 16.01.2019

Uhrzeit: 16.15 Uhr

Adresse: 1., Innere Stadt

In der Inneren Stadt ist es am 16. Jänner 2019 um 16.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit Todesfolge gekommen. Ein 33-Jähriger befand sich auf einem Gerüst auf einer Baustelle in rund 2,5 Metern Höhe. Von dort stürzte der Mann aus derzeit unbekannter Ursache zu Boden und zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at