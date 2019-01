Startschuss für die Bewerbung zum Studium

Jetzt bewerben: Wirtschaftsstudium an der FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Wien (OTS) - Den Schulabschluss zum Greifen nahe oder eine neue Lebensphase geplant? Ab sofort können sich Studieninteressierte wieder für ein Wirtschaftsstudium für das Wintersemester 2019/20 bewerben.

Die Wiener Hochschule bietet mit acht Bachelor-, sechs Masterstudiengängen – darunter ein Bachelorstudiengang und drei Masterprogramme auf Englisch, ein umfassendes, praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot an.

Von Beginn des Studiums an profitieren Studierende von kurzen Wegen zu Lehrenden und auch in organisatorischer Hinsicht: In kleinen Teams ist vieles einfacher - von der Wahl des Sitzplatzes über Gespräche mit den Lehrenden und transdisziplinären Diskussionen bis hin zu einem aktiven Wissenstransfer.

Jetzt für einen Studiengang bewerben!

Bachelorstudiengänge (6 Semester)

Masterstudiengänge (3 bzw. 4 Semester)

Studium für den Arbeitsmarkt von Morgen

Zukünftigen Studierenden stehen wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge zur Verfügung, die Fach- und Führungskräfte für den Arbeitsmarkt von Morgen ausbilden. Gleichermaßen paxis- wie zukunftsorientiert und mit ausgezeichneten Lehrenden.

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen zu aktuellen Themen wie „New Work New Business“, „Start-up Know-how“ oder „Digitalisierung“ stehen den Studierenden offen und laden zu einem interdisziplinären Austausch.

Im Herzen von Wien, mitten im Geschehen

Mit der optimalen Lage im 2. Wiener Bezirk ist die Hochschule mitten im Geschehen: Ob in wenigen Minuten mit der U2 im 1. Bezirk / Museumsquartier / Rathausplatz, in 2 Minuten zum Verkehrsknotenpunkt Praterstern oder chillen im Prater – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Praxisorientiert und innovativ

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Hochschule fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-) nationales Netzwerk von Partnerunternehmen und Institutionen zu. Innovative, prämierte Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskraft vorbereitet.

Berufsbegleitend, berufsermöglichend studieren – internationale Erfahrungen sammeln

Auch berufsbegleitend studieren ist möglich: Aktuell nutzen rund 60 Prozent der StudentInnen diese Möglichkeit. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen damit Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischen Niveau.

Als international ausgerichtete, regional verankerte Hochschule bietet die Hochschule umfassende Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Einerseits in einer der weltweit über 76 Partnerhochschule im Zuge eines Austausches oder der berufsermöglichenden Internationalization at home, die Möglichkeit für z. B. Berufstätige, an internationalen Lehrveranstaltungen mit Lehrenden aus Partnerhochschulen vor Ort in Wien teilzunehmen.

Derzeit besuchen ca. 2.200 StudentInnen die Fachhochschule des BFI Wien.

Informationen rund um Studiengänge, Bewerbungsverfahren, Studienort, Internationale Möglichkeiten, Studieren ohne Matura gibt es bei den Informationsveranstaltungen

17. Jänner 2019 InfoDay, 16:00 -19:00 Uhr, FH des BFI Wien

7.-10. März 2019 BeSt, 09:00 – 17:00 Uhr, Stadthalle Wien

22. März 2019 Open House, 11:00 – 17:00 Uhr, FH des BFI Wien

23. April 2019 InfoDay, 16:00 – 19:00 Uhr, FH des BFI Wien

Oder auch per mail

Und in den Social Media Kanälen



