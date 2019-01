Weltpremiere: Thriller „Der Pass“ feiert Uraufführung im Wiener Urania Kino

Rund 350 begeisterte Gäste und VIPs aus Medien, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bei der Premiere der neuen Sky Original Production

Wien (OTS) - Anlässlich der Welt-Premiere der neuen Sky Serie „Der Pass“ am Abend des 15. Jänner 2019, lud Sky Österreich Prominente und Film-Fans zur Premiere Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Film in das passend zum Thriller-Thema dekorierte Urania Kino in Wien.

Unter den rund 350 Gästen befanden sich neben den Regisseuren Cyrill Boss und Philipp Stennert, den Produzenten Quirin Berg von Wiedemann & Berg Television, Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Quirin Schmidt von Sky sowie den österreichischen Ko-Produzenten Dieter und Jakob Pochlatko von epo-Film auch der Cast. Nicholas Ofczarek, Julia Jentsch, Lukas Miko, Franz Hartwig, Natasha Petrovic und Lucas Gregorowicz oder Antonia Moretti standen im Mittelpunkt der Welt-Premiere. Als weitere Gäste wurden zahlreiche österreichische Prominente aus Kunst und Kultur begrüßt. Darunter Schauspieler Stefano Bernardin, Michael Maertens und Manuel Rubey, Sängerin Marika Lichter, Tanzweltmeisterin Kathrin Menzinger, Künstlerin Sarah Morrissette und viele mehr. Auch der österreichische Justiz- und Reformminister Dr. Josef Moser und Gattin Dr. Daniela Moser, Präsidentin des Bundesfinanzgerichtes waren mittendrin und sind offenbar Fans des Thriller-Genres.

Winterliches Krimi-Drama in den Alpen

Inspirieren ließ sich das Regisseur-Duo Cyrill Boss und Philipp Stennert von der dänisch-schwedischen Erfolgsserie "Die Brücke – Transit in den Tod". Die Handlung aber einfach nur ins deutsch-österreichische Grenzgebiet zu verlegen, war Boss und Stennert zu wenig: "Wir hatten von Anfang an die Möglichkeit, eine völlig neue Geschichte zu erzählen, neue Charaktere zu entwickeln und ein eigenes visuelles Konzept zu erarbeiten." Die winterliche Atmosphäre und die Eigenheiten der österreichisch-deutschen-Beziehung verliehen der Serie somit von Beginn an einen besonderen Charakter.

Die Dreharbeiten zur Serie "Der Pass" fanden zwischen November 2017 und April 2018 in Österreich und Deutschland statt und dauerten 81 Tage. Es wurde bei Schnee, Eis und extremer Kälte vor allem im Salzburger und Berchtesgadener Land gedreht. "Teilweise waren die Dreharbeiten im Freien hart", so Boss und Stennert, "aber allen war klar, dass sich die Strapazen letzten Endes im Schneideraum auszahlen würden: „Je schlechter das Wetter, desto stärker die Bilder.“

Über „Der Pass“

Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden ist dies die erste große Herausforderung ihrer Karriere. Die engagierte Kommissarin wirft sich mit vollem Elan in die Ermittlung. Ganz im Gegensatz zu ihrem zynischen Kollegen Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) aus Salzburg, der mit seinem Polizisten-Dasein längst abgeschlossen zu haben scheint und anfänglich kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigt. Als jedoch weitere Leichen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet gefunden werden, wird klar, dass es die Ermittler mit einem intelligenten Serientäter zu tun haben, dessen böses Treiben sie nur gemeinsam stoppen können.

„Die rote Jahreszeit wird kommen“ – die Botschaft, die der Täter immer wieder hinterlässt, die Auswahl der Opfer, die spektakuläre Inszenierung der Leichen und wiederholt auftauchende mystische Symbole weisen früh auf ein irritierendes Tatmuster hin. Die Ermittler müssen Antworten finden, bevor der Killer wieder zuschlägt. Bei ihrer Jagd nach dem äußerst geschickt agierenden Serientäter dringen die Kommissare nicht nur immer tiefer in die dunklen Täler, die archaischen Bräuche und Mystik der Region ein, sondern auch in die wahnhafte Welt eines soziopathischen Mörders, der ein diabolisches „Werk“ schaffen will.

„Der Pass“ wurde von Quirin Berg und Max Wiedemann im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Österreichischer Koproduzent ist die epo-film produktionsges.m.b.h. von Dieter und Jakob Pochlatko. Regie führten Cyrill Boss und Philipp Stennert, die auch die Drehbücher geschrieben haben, teilweise unterstützt vom österreichischen Drehbuchautor Mike Majzen. Der Kameramann Philip Peschlow ist für die Bildgestaltung zuständig. Die Filmmusik wurde von Oscar®-Preisträger Hans Zimmer produziert („König der Löwen“, „Inception“, „Gladiator“).

Seitens Sky Deutschland wird die Serie redaktionell von Quirin Schmidt betreut.

Gefördert wird „Der Pass“ vom FFF Bayern, vom Fernsehfonds Austria, der Filmförderung des Landes Salzburg sowie der CINESTYRIA Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz. Den Vertrieb übernimmt Beta Film.

Ausstrahlungstermine:

Ab 25.1. um 20.15 Uhr auf Sky 1. Alle Episoden ab 25.1. über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.

