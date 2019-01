VBW-Musicals bei „BROADWAYWORLD AUSTRIA AWARDS“ sieben Mal auf Platz 1

Wien (OTS) - Das renommierte US-Entertainment-Fachmedium „BroadwayWorld“ kürte Anfang Jänner die Musical-Favoriten 2017/2018. Alle drei nominierten Musicals der Vereinigten Bühnen Wien wurden in insgesamt sieben Kategorien auf den ersten Platz gewählt:

„Bestes Musical“: TANZ DER VAMPIRE / Ronacher

/ Ronacher „Beste Regie“: ANDREAS GERGEN / I AM FROM AUSTRIA /Raimund Theater

/Raimund Theater „Bester Darsteller“: DREW SARICH / TANZ DER VAMPIRE / Ronacher

/ Ronacher „Beste Choreographie“: DENNIS CALLAHAN / TANZ DER VAMPIR E / Ronacher

E / Ronacher „Bestes Licht Design“: ANDREW VOLLER / I AM FROM AUSTRIA /Raimund Theater

/Raimund Theater „Beste Nebenrolle weiblich“: ANA MILVA GOMES / BODYGUARD / Ronacher

/ Ronacher „Beste Nebenrolle männlich“: RAPHAEL GROß / TANZ DER VAMPIRE / Ronacher

Besucherinnen und Besucher konnten über Produktionen, die innerhalb des Zeitraums Oktober 2017 und September 2018 zu sehen waren, abstimmen. I AM FROM AUSTRIA wurde aufgrund des großen Publikumserfolgs um eine weitere Saison verlängert und ist noch bis Juni 2019 im Raimund Theater zu sehen.

Der Musical-Welthit BODYGUARD verzeichnete schon wenige Tage nach der Premiere im September 2018 ein Rekordhoch beim Kartenverkauf - und dies als bereits dritte VBW-Produktion in Folge. Denn auch zu Beginn der Spielzeit 2017/18 feierten die VBW mit TANZ DER VAMPIRE und I AM FROM AUSTRIA den höchsten Vorverkauf seit Beginn ihrer Aufzeichnungen.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck:

„Ich gratuliere den gesamten Teams rund um unsere Produktionen „I Am From Austria“, „Tanz der Vampire“ und „Bodyguard“ sowie den Gewinnerinnen und Gewinnern der einzelnen Kategorien und danke unserem Publikum für die Wertschätzung und das Vertrauen in unsere Musicals. Diese Auszeichnung kommt direkt von unseren Zuseherinnen und Zusehern, ohne deren Begeisterung unsere Stücke national wie international nicht solche Erfolge verzeichnen könnten.“

