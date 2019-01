Logos lernen laufen

Ab sofort können animierte Logos als Marken beim Patentamt geschützt werden. Und das voll digital. Das Intelligente System führt durch die Anmeldung und hilft Fehler zu vermeiden.

Wien (OTS) - Bundesminister Norbert Hofer: „Die volle Digitalisierung der Markenanmeldung ist ein nächster Baustein für das E-Government in Österreich in einem wichtigen Bereich - wenn es um das geistige Eigentum unserer Unternehmen geht. Jetzt wird der Markenschutz im In- und Ausland nicht nur leichter, sondern auch vielfältiger, denn mit der Einführung der neuen Multimedia- und Bewegungsmarken sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.“

„Den brüllenden Löwen von Metro-Goldwyn-Mayer kennt wohl jeder. Solche bewegten Marken können ab sofort mit wenigen Klicks bei uns als Multimediamarke angemeldet werden. Früher war das nicht als Marke schützbar. Ab heute geht das schnell und einfach wie noch nie, und ganz ohne Papier“, so Patentamtspräsidentin Mariana Karepova über den Digitalisierungsschub in ihrem Haus.

Online Anmelden beim Österreichischen Patentamt ist für alle Markenformen nicht nur einfach, sondern auch noch günstiger – durch den Online-Bonus. Man spart sich € 20 pro Anmeldung. Früher war der Markenschutz auf Wort-, Bild- und Klangmarken beschränkt. Jetzt können auch Multimedia- und Bewegungsmarken beim Österreichischen Patentamt angemeldet werden.

Service: www.patentamt.at

