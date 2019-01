25 Jahre DESIGN CENTER LINZ: Tag der offenen Tür, 20.01.2019, 11-17 Uhr

Linz (OTS) - Auf den Tag genau, am 20. Jänner 2019, feiert das DESIGN CENTER LINZ seinen 25. Geburtstag. Dort, wo sich einst die Franck-Fabrik befand, entstand am Europaplatz in nur 2 ½ Jahren Bauzeit ein neues Veranstaltungszentrum. Dabei bestand die Vision darin, eine Location zu erschaffen, die heute wie damals zeitlos-modern ist. Der Architekt Prof. Thomas Herzog plante die Architektur so, dass sie wirkt und auch heute noch begeistert.

Bürgermeister Klaus Luger anlässlich des 25. Geburtstages: " Das Design Center Linz und der Standort Linz zählen schon längst zu beliebten Austragungsorten für internationale Kongressveranstalter. Nicht zuletzt aufgrund des hohen Standards des Design Centers in punkto Eventtechnik. Doch vor allem ist es auch die zeitlos schöne Architektur des Hauses, die bis heute richtungsweisend ist und viel Platz für gute Ideen bietet. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums möchte ich dem gesamten Team rund um Mag. Thomas Ziegler herzlich gratulieren und wünsche ihnen schon jetzt alles Gute für die nächsten 25 Jahre. "

Mag. Thomas Ziegler, geschäftsführender Direktor: " Als renommiertes Ausstellungs- und Kongresszentrum ist das Design Center das internationale Aushängeschild der Landeshauptstadt im Veranstaltungsbereich. Das zeitlose und multifunktionale Veranstaltungshaus setzt wichtige wirtschaftliche Impulse und ist zu einem Markenzeichen von Linz geworden. Das Design Center Linz kann auf eine erfolgreiche und erfreuliche 25- jährige Geschichte zurückblicken. Dafür möchte ich unseren Kunden und meinem gesamten Team recht herzlich danken.

Unter den Ehrengästen befinden sich unter anderem: Bürgermeister Klaus Luger, Bürgermeister i.R. Franz Dobusch, Architekt des Design Center Linz, Prof. Thomas Herzog, DI Heinz Stögmüller (ausführender Architekt), Friedrich Angerhofer (Geschäftsführer der Errichtungsgesellschaft des Design Center Linz), Vbgm. i.R. Hans Nöstlinger (Vorsitzender der Errichtungsgesellschaft des Design Center Linz), Hans Mixner (ehem. Direktor des Design Center Linz), Gerhard Straßer (Landesgeschäftsführer AMS OÖ), Thomas Eder (Direktor Courtyard by Marriott Linz), Manfred Grubauer (Linzer Ausstellungsverein) u.v.m.

Der erste Präsentationssaal auf der Baustelle befand sich damals in einem roten Container, erste Interessenten besichtigten das DESIGN CENTER schon in der Bauphase. Das DESIGN CENTER LINZ punktet durch natürliches Tageslicht im Inneren, Eventtechnik am Puls der Zeit und Kundennähe durch ein Expertenteam. In den multifunktionellen Räumen lassen sich Visionen bestens umsetzen. Durch Kreativität und innovatives Lichtdesign schafft das DESIGN CENTER-Team immer wieder neue Erlebnisräume.

Die Location avancierte längst zu einem bekannten und begehrten Veranstaltungszentrum weit über die Grenzen Österreichs hinaus.

Der Tag der offenen Tür findet am 20. Jänner 2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr im DESIGN CENTER LINZ statt. Um 11:30 Uhr begrüßen geschäftsführender Direktor, Mag. Thomas Ziegler und Bürgermeister Klaus Luger die Gäste und laden zu einer kurzweiligen Talkrunde mit Initiatoren des Design Center Linz ein. BesucherInnen dürfen sich auf ein buntes Programm freuen: Von durchgestylten Lichtshows im Veranstaltungssaal und einem Best of von Deep Space im Kongresssaal (powered by Ars Electronica Center), über Führungen abseits der öffentlichen Pfade hin zum großen Rotationswärmerückgewinnungstauscher, ist für jeden etwas dabei. Für das leibliche Wohl sorgt unser Exklusivcaterer DoN mit kleinen Snacks und Getränken.

Das Team des Design Center Linz freut sich anlässlich des bevorstehenden Jubiläums, die Pforten für alle Interessierten öffnen zu dürfen.

