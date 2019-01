Modular, mobil und mit Touchscreen: Worldline setzt mit dem neuen Zahlterminal YUMI auf Kundeninteraktion und Einkaufserlebnis

Brüssel (OTS) - Worldline [Euronext: WLN], der europäische Marktführer für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, präsentiert YUMI – ein Zahlterminal, das die Interaktion zwischen Kunden und Händler auf die nächste Stufe hebt. YUMI verknüpft Online- und Offline-Handel im Sinne zeitgemäßer Omnichannel-Strategien und lässt sich an den Markenauftritt des jeweiligen Einzelhändlers anpassen. Als intuitiv gestalteter Interaktionspunkt für alle Verkaufskanäle lässt sich das Zahlterminal um 360 Grad drehen, so dass es stets dem Kunden zugewandt ist.

Dank seiner intuitiven, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche unterstützt YUMI die Kundenzufriedenheit und Markentreue. Das Android-Betriebssystem bietet eine Reihe von Apps, die das Kundenerlebnis weiter ausbauen.

Vincent Roland, Managing Director von Worldline Merchant Services: „YUMI verändert die Interaktion zwischen Händlern und Verbrauchern grundlegend: Es ist die Antwort auf das zunehmende Bedürfnis von Händlern und Kunden nach effektiver und intuitiver Interaktion. Mit seinem schlanken, modernen Design ermöglicht YUMI ein völlig neues Omnichannel-Erlebnis für Händler und Verbraucher.“

Der 7-Zoll-Volltouchscreen besteht aus kratzfestem Gorilla-Glas und ermöglicht eine sehr gute Lesbarkeit. Das robuste Design ist sturzsicher und die Chipkarten- und Magnetstreifenleser garantieren langfristige Zuverlässigkeit. Das Zahlterminal erfüllt alle aktuellen Sicherheitsanforderungen für Hard- und Software. Unter anderem ist er nach PCI PTS 5.x zertifiziert und entspricht den Standards Secure Reading and Exchange of Data (SRED) sowie Open Protocol. Mit einer Reihe an intelligenten Funktionen, etwa Alternativen zur PIN-Eingabe, unterstützt YUMI auch sehbehinderte Kunden.

YUMI lässt sich in händlereigene Point-of-Sales (POS)-Systeme integrieren oder als eigenständiges Terminal nutzen. Es ist in zwei Konfigurationen erhältlich: entweder als stationäres Terminal für den Ladentisch oder als mobiles Terminal mit einer ganzen Reihe an Anbindungsmöglichkeiten. Im deutschsprachigen Raum ist YUMI erstmals auf der EuroCIS in Düsseldorf vom 19.-21.Februar zu sehen.

Seit Ende 2018 gehört SIX Payment Services zu Worldline und damit zum größten europäischen Technologiepartner für Banken und Händler. Worldline und SIX Payment Services ergänzen einander in der geografischen Abdeckung und ebenso wie im Lösungsportfolio.



Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Innovationsfähigkeit ist in der Unternehmens-DNA von Worldline tief verankert. Das Kernportfolio von Worldline umfasst gesamteuropäisches und nationales Commercial Acquiring für Ladengeschäfte und Online-Shops, gesicherte Zahlungsverkehrsabwicklung für Banken und Finanzinstitute sowie Transaktionsdienste im Bereich E-Ticketing für lokale und zentrale öffentliche Einrichtungen. Die Präsenz in über 30 Ländern und innovative digitale Dienstleistungen machen Worldline für Händler, Banken, öffentliche Verkehrsbetriebe, Regierungsbehörden und Industrieunternehmen zum Zahlungspartner der Wahl. Die Aktivitäten von Worldline sind in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Merchant Services, Financial Services inklusive equensWorldline sowie Mobility & e-Transactional Services. Worldline beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen geschätzten jährlichen Pro-forma-Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Worldline ist ein Atos Unternehmen. worldline.com

