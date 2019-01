ÖSTERREICH: Todes-Rätsel um Sohn von Peter Alexander in Türkei

Michael Neumayer in Belek verstorben - Obduktion wurde angeordnet

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Mittwochausgabe berichtet, ist der Sohn von Peter Alexander, Michael Neumayer, in der Türkei unter mysteriösen Umständen verstorben. Der Tod des 56-jährigen Österreichers wurde ÖSTERREICH von Fattma Sertturk, der Sprecherin der Polizei in Antalya, bestätigt.

Laut ÖSTERREICH-Informationen hatte Neumayer in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Auffindungssituation gibt den Behörden aber Rätsel auf. Deshalb wurde eine Obduktion angeordnet, bestätigt die Polizei in Antalya gegenüber ÖSTERREICH. Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden.

Peter Alexanders Sohn lebte mit seiner Lebensgefährtin im südtürkischen Belek im Stadtteil Serik.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at