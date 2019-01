Dalmatinisches Fischgeschäft in Wien-Neubau eröffnet

Ein Unternehmer-Trio aus Dalmatien hat in Wien-Neubau ein exklusives Fischgeschäft eröffnet. Der Fisch wird fangfrisch aus der Adria innerhalb von 12-24 Stunden geliefert.

Die Fischliebhaber unter den Wienern dürfen sich freuen: In Neubau hat ein erstklassiges dalmatinisches Fischgeschäft unter dem Namen Gastro Fisch Brač eröffnet. Zu kaufen gibt es frischen Fisch von allerhöchster Qualität, der direkt aus der Adria innerhalb von 12 bis 24 Stunden geliefert wird. Ein hochwertiges Tiefkühlsortiment, marinierte Fischprodukte und andere Delikatessen aus Dalmatien runden das Angebot ab.

Ein Fischmarkt als Geschäft

Die Idee, in Wien ein Fischgeschäft zu eröffnen, wurde 2016 geboren. Die Brüder Ivo und Toni Bartulović, seit mehr als 15 Jahren erfolgreich im Fischhandel tätig, und ihr Geschäftspartner Milan Prgomet wünschten sich einen Fischmarkt als Geschäft für Wien.

„In Dalmatien gehört es zur Tradition, sich guten, frischen Fisch vom Markt oder mittlerweile auch im Geschäft zu holen. Diese Möglichkeit wollten wir auch in Wien anbieten. Unsere Lieferwege sind kurz, so dass wir beste Qualität garantieren können” , so Toni Bartulović.

Bei der Besichtigung von Standorten hat dem Unternehmer-Trio der Bezirk Neubau am besten gefallen. „Wir sind überzeugt, dass unser Publikum das neue Angebot zu schätzen weiß. Unsere ersten Käufer sind am Eröffnungstag jedenfalls sehr zufrieden nach Hause gegangen” , kommentiert Milan Prgomet.

Eröffnung mit 150 Besuchern aus Kroatien und Österreich

Der Andrang bei der Eröffnung war groß: Mehr als 150 Besucherinnen und Besucher wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Darunter die kroatische Botschafterin in Österreich, Dr. Vesna Cvjetković und der beliebte kroatische Fußballstar mit österreichischem Pass, Ivica Vastić. Für Gaumenfreuden an diesem Abend sorgte das bekannte Restaurant „Gusar“ aus Split. Ein ganzes Team reiste eigens aus Dalmatien an, um für die Gäste feinste Speisen aus Fisch und Meeresfrüchten zu zaubern.

Highlight: Bluefin Tuna

Das Highlight des Abends war das Showcooking mit einem 28-Kilo-Exemplar des Atlantischen Blauflossen Thunfischs (Bluefin Tuna). Gastro Fisch Brač bezieht diesen für Österreich exklusiv vom renommierten Züchter Kali Tuna von der Insel Ugljan bei Zadar. Bei der Eröffnung wurde der Thunfisch vom Chef des Restaurant Zoi, Ivica Katic, filetiert und angerichtet. In Zukunft können sich die Wienerinnen und Wiener selbst daran wagen, Thunfisch-Tartar, Sushi und andere Köstlichkeiten aus dem Meer zuzubereiten. Die richtigen Zutaten finden sie bei Gastro Fisch Brač. Bis 31.01.2019 gilt der Eröffnungsrabatt -30 % auf alles.

