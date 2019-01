Serienstart: In „Quantico“ auf der Suche nach der Wahrheit

Ab 16. Jänner immer mittwochs in Doppelfolge in ORF eins

Wien (OTS) - Topagentin oder Staatsfeind Nr. 1? Ein Terroranschlag legt das Grand Central Terminal in New York in Schutt und Asche. Mitten in den Trümmern kommt Alex Parrish zu sich. Erst vor neun Monaten wurde sie vom FBI rekrutiert und begann ihre Ausbildung in der FBI-Akademie in „Quantico“ – die gleichnamige Serie ist ab 16. Jänner 2019 immer mittwochs in Doppelfolge ab ca. 22.40 Uhr in ORF eins zu sehen. Als sie verdächtigt wird, hinter dem Terroranschlag zu stecken, versucht Alex die letzten Monate zu rekapitulieren und den wahren Schuldigen unter den anderen Rekruten zu finden. Mit Priyanka Chopra als Alex Parrish wurde erstmals eine Bollywood-Schauspielerin für eine Hauptrolle in einer US-Serie gewonnen. Neben ihr ist Josh Hopkins („Cougar Town“) als Special Agent Liam O’Connor zu sehen. In weiteren Rollen sind u. a .Jake McLaughlin, Johanna Braddy, Graham Rogers und Aunjanue Ellis zu sehen.

„Quantico – Einer von uns“: 16. Jänner, 22.40 Uhr, ORF eins

Jedes Jahr werden nur die talentiertesten Bewerber an der FBI-Academy in Quantico aufgenommen. Trotz massiver Überprüfung der Vergangenheit der Kandidaten, ist es anscheinend einem Terroristen gelungen, sich in die berühmte Ausbildungsstätte einzuschleusen. Nach dem großen Anschlag im Grand Central Terminal in New York gerät die junge FBI-Agentin Alex Parrish in den Kreis der Verdächtigen. Mit Priyanka Chopra (Alex Parrish), Jake McLaughlin (Ryan Booth), Johanna Braddy (Shelby Wyatt), Graham Rogers (Caleb Haas), Aunjanue Ellis (Miranda Shaw), Josh Hopkins (Liam O’Connor) u. a. Regie: Marc Munden.

„Quantico – Auf der Flucht“: 16. Jänner, 23.25 Uhr, ORF eins

Durch Mirandas Hilfe gelingt Alex die Flucht aus dem Polizeiwagen. In den Kreisen ihrer ehemaligen FBI-Kollegen gilt sie als Terroristin. Völlig auf sich alleine gestellt, muss sie die Suche nach dem wahren Täter aufnehmen. Die Indizien gegen Alex verstärken sich, als in ihrer Wohnung Utensilien zum Bau von Bomben gefunden werden. Unterstützung bekommt sie von ihrem früheren Kollegen Ryan Booth, der allerdings auch nicht immer mit offenen Karten spielt. Mit Priyanka Chopra (Alex Parrish), Jake McLaughlin (Ryan Booth), Johanna Braddy (Shelby Wyatt), Graham Rogers (Caleb Haas), Aunjanue Ellis (Miranda Shaw), Josh Hopkins (Liam O’Connor) u. a. Regie: Stephen Kay.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at