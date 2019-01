Juergen Maurer und Lili Epply drehen „Südpol“

Nikolaus Leytner inszeniert ORF/BR-Drama

Wien (OTS) - Noch bevor er im Februar für den zweiten Drehblock auf den „Liebermann“-Set zurückkehrt, steht Publikumsliebling Juergen Maurer für eine andere ORF-Produktion vor der Kamera. Im neuen ORF/BR-Drama, das seit Montag, dem 14. Jänner 2019, in Wien und Umgebung entsteht, gibt Maurer einen Mittvierziger, der eigentlich alles hatte, was er sich immer gewünscht hat: Geld, Karriere, Familie. Bis er von einem auf den anderen Tag vor dem Nichts steht und im titelgebenden Lokal „Südpol“ die schwangere Kellnerin Ella (Lili Epply) als Geisel nimmt. Eine überraschende Geschichte über das Leben erzählt Drehbuchautor und Regisseur Nikolaus Leytner in seinem neuesten Spielfilm, der noch bis Mitte Februar gedreht wird. Neben Juergen Maurer (auch am 10. Februar in ORF 2 in „Spuren des Bösen – Wut“) und Lili Epply („Schnell ermittelt“) stehen in weiteren Rollen u. a. auch Laurence Rupp, Franziska Weisz, Dominik Warta, Susanne Wuest und Caroline Peters vor der Kamera. Zu sehen ist „Südpol“ voraussichtlich 2020 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt

Im Südpol, einem Lokal an der Neuen Donau, wird die junge Kellnerin Ella (Lili Epply) als Geisel gehalten. Der Geiselnehmer hat keine Forderungen an die Polizei. Mario (Laurence Rupp), Ellas Freund, versucht, sie im Südpol zu finden. Doch Polizei und Einsatzkräfte versperren ihm den Weg. Die Polizei findet vor dem Lokal eine Digitalkamera. Auf den Fotos erkennt man unter anderen auch Ella. Der Geiselnehmer hatte die Kamera während der Geiselnahme verloren und Ella offenbar schon länger beobachtet. Plötzlich fällt im Südpol ein Schuss. Der Geiselnehmer erscheint in der Tür, und Ella zieht ihn im letzten Moment wieder zurück ins Lokal. Doch warum hat sie das getan?

„Südpol“ ist eine Produktion des ORF und BR, hergestellt von Allegro Film.

