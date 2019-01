AVISO, PK, 22. Jänner: Bericht über antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik

SOS Mitmensch präsentiert erstmals einen Bericht über

antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik.

Der Bericht dokumentiert und analysiert zwanzig

antimuslimisch-rassistische Kampagnen im Jahr 2018. An der

Präsentation des Berichts nehmen die Sprachwissenschaftlerin Prof.

Ruth Wodak, der Politikwissenschaftler Prof. Anton Pelinka und der

Historiker Dr. Peter Melichar teil.



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zur Präsentation

des Berichts sehr herzlich eingeladen.



Datum: 22.1.2019, um 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



