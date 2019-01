Digitalisierung im Klassenzimmer: Fit für die Zukunft

Die Vienna Business School präsentierte eine aktuelle Umfrage unter DirektorInnen, die zeigt, wie SchülerInnen digitale Kompetenzen an Handelsakademien und Handelsschulen erwerben.

Wien (OTS) - Schulen müssen zunehmend digitale Kompetenzen vermitteln, um eine Ausbildung am Puls der Zeit zu garantieren. An der Vienna Business School werden digitale Hilfsmittel daher bereits intensiv im Unterricht eingesetzt, wie die Ergebnisse einer Befragung unter den Direktorinnen und Direktoren der sechs Schulstandorte in Wien und Niederösterreich zeigen. „Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur mündige Konsumenten digitaler Technologien werden, sondern dass sie darüber hinaus alle Aspekte der Digitalisierung verstehen“, erklärt KommR Helmut Schramm, Präsident des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, des Erhalters der Vienna Business School.

Erfahrene PädagogInnen berichteten im Rahmen eines Hintergrundgesprächs, das heute in Wien stattfand, von sinnvollen pädagogischen Ansätzen und ausgewählten Best Practice-Projekten:

Beim Projekt „Ausgewähltes Virtuelles Europa“ der Vienna Business School Mödling, das gemeinsam mit Partnerschulen in Italien, Griechenland und Estland durchgeführt wird, konsumieren die SchülerInnen nicht nur digitale Medien, sondern sie erstellen diese auch selbst.

Beim Projekt „winformat-x“ der Vienna Business School Schönborngasse kamen neben Virtual Reality auch 3D-Druck und Drohnen zum Einsatz. Und die SchülerInnen lernten, Computerprogramme nicht nur anzuwenden, sondern auch selbst zu programmieren.

„Digitalisierung im Unterricht ist nötig, um die Schülerinnen und Schüler auf ihre Zukunft vorzubereiten. Manche Lernprozesse können damit effizienter gestaltet werden. Digitalisierung alleine macht aber noch keine gute Pädagogik aus. Wir wollen an unseren Schulen auch die Persönlichkeitsentwicklung, die Charakterbildung und die sozialen Kompetenzen fördern“, so Schramm.

Über die Vienna Business School

Unter der Dachmarke Vienna Business School betreibt der Fonds der Wiener Kaufmannschaft sechs Schulstandorte, davon fünf in Wien und einen in Niederösterreich. Rund 3.500 Schülerinnen und Schüler erhalten jedes Jahr an der Vienna Business School eine praxisrelevante, wirtschaftsnahe Ausbildung mit internationaler Ausrichtung. Mehr Informationen unter www.vienna-business-school.at

Rückfragen & Kontakt:

Fonds der Wiener Kaufmannschaft

Mag. Sabine Balmasovich

T +43 (1) 501 13-7104

balmasovich @ kaufmannschaft.com



aditorial texte : pr : coaching

Mag. Beate Mayr-Kniescheck

T +43 (1) 699 1002 5998

beate.mayr @ aditorial.at